Kickstarter – l’Eldorado des jeux indés

Depuis un paquet d’année maintenant, Kickstarter est devenu le terreau fertile de projets en manque de financements. Auparavant, lorsqu’un créatif, ou un modeste studio, souhaitait mettre en branle un projet vidéoludique, il n’avait d’autre choix que de toquer à la porte d’un éditeur avec lequel il fallait négocier pour éventuellement obtenir un financement, et donc faire des concessions créatrices pour répondre à des objectifs commerciaux bien loin des préoccupations initiales.

Aujourd’hui, avec la démocratisation d’internet et des réseaux sociaux, les possibilités de conserver son indépendance sont bien plus nombreuses, et le financement participatif est devenu une alternative pertinente pour obtenir les fonds nécessaires au développement d’un jeu. Une relation gagnant-gagnant entre les créatifs qui peuvent obtenir les moyens de leurs ambitions et les backers qui permettent à des projets, autrement sans avenir, de voir le jour, tout en bénéficiant de quelques avantages à hauteur de leurs investissements.

Bloodstained, Pillar of Eternity, Hollow Knight, Sea of Stars, The Messenger, Kingdom Come: Deliverance, Shovel Knight, et tant d’autres qui se sont imposés comme des incontournables dans leurs catégories. Évidemment, tout n’est pas tout rose et certains projets, sans doute trop beaux pour êtres vrais, se sont révélés êtres des arnaques, quoiqu’ils soient loin de représenter une majorité. Toutefois, en y prêtant une attention particulière, il est de plus en plus possible d’y découvrir les hits de demain.

Et alors que l’on attend impatiemment Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, autre titre issu d’un financement participatif et qui doit paraître ce 23 avril, en épluchant la catégorie jeu vidéo de Kickstarter, nous y avons découverts trois titres prometteurs qui ont le potentiel de nous régaler lorsque leurs développements seront arrivés à leurs termes.

Nous en avions déjà parlé il y a quelques mois, à la suite d’une prise de parole d’Aeternum Game Studios (développeurs de l’excellent Aeterna Noctis), Eden Genesis se présente comme un jeu d’aventure/plateforme dans un univers cyberpunk en 2D de toute beauté. On y contrôlera Leah, une cyborg atteinte d’une maladie mortelle causée par son implant cérébral.

Nous serons alors amenés à suivre un traitement expérimental, lequel nous permettra notamment de transférer notre esprit dans un corps mécanique virtuel. Ainsi, et grâce à ses pouvoirs technologiques et à ses connaissances en hacking, nous devrons venir en aide à la jeune androïde en quête de son salut.

Déjà financé, avec pour le moment 40 000 euros collectés pour 30 000 souhaités, Eden Genesis est prévu pour sortir en fin d’année prochaine. Ouvert jusqu’au 13 mai, le Kickstarter peut permettre notamment, moyennant quarante-cinq euros, de « précommander » le titre dans sa version physique pour PS5, Xbox ou Switch. Peut être pas le titre le plus flamboyant, mais, s’il est à la hauteur de ses ainés, un très chouette bonbon à déguster.

Beaucoup plus classique, mais toujours efficace, Eden’s Guardian est ce qu’on attend d’un metroidvania sombre, violent et dynamique comme bon nombre de metroidvania le sont aujourd’hui. Du pixel art fort joli, du sang et des monstres, rappelant entre autres Blasphemous, et de la plateforme technique comme on l’aime, le premier titre du studio madrilène Voragine Game nous a laissé une très belle impression.

Si pour le moment le titre ne semble pas vouloir révolutionner grand-chose, la possibilité d’envoyer son arme sur murs et ennemis, pour s’y téléporter instantanément, laisse augurer de séquences ludiques très intenses et intéressantes. En tout cas, les promesses formules sont alléchantes et ont su convaincre des milliers de personnes ayant déjà soutenu le projet à hauteur de 235 000 euros alors que le studio n’en espérait que 30 000. Si vous souhaitez en être, il ne reste que quelques jours pour franchir le pas, car après le 27 avril, il sera trop tard.

Enfin, et c’est sans doute le titre qui nous a donné envie de mettre en lumières quelques projets à fort potentiel, Runa est un projet espagnol (encore) qui nous propose de découvrir une vision occidentale du J-RPG. Le développeur semble vouloir nous offrir tout ce qui fait qu’on aime les J-RPG retro, sans être passéiste pour autant.

Des combats au tour par tour, des liens sociaux à tisser, jusqu’aux romances, une histoire riche… qui a parlé de Persona ? Si le titre d’Atlus semble effectivement en être une inspiration centrale, Runa devrait beaucoup plus s’approcher dans sa structure d’un Xenoblade, le dynamisme en moins, avec de grandes et magnifiques plaines et villes à parcourir.

Pour le moment uniquement prévu que PC, nous ne serions pas surpris de voir surgir l’ annonce d’une sortie sur console au gré des deniers récoltés et des paliers de financement atteints. Déjà à près de 140 000 euros collectés pour 45 000 souhaités en cinq jours seulement, nul doute que, si ses promesses sont tenues, Runa fera parler de lui à de nombreuses reprises déjà d’ici la fin de sa campagne Kickstarter, le 16 mai prochain, mais surtout d’ici sa sortie prévue pour la fin d’année 2026.