Ratatan – Un Kickstarter bouclé sans fausse note

Pata-Pata-Patapon. Si vous avez connu cette formidable trilogie sortie sur PSP entre 2007 et 2011, vous avez forcément ces quelques syllabes délicieusement rythmées qui vous montent au cerveau et qui, avec un peu de chance, ne vous lâcheront plus de la journée. Issue de l’esprit créatif de Hiroyuki Kotani, cette licence a malheureusement plus ou moins disparu depuis, achevée par la disparition de Japan Studio il y a un peu plus de deux ans (même si une ressortie récente en version remasterisée sur le PS Store est à noter). Qu’elle ne fut pas alors notre surprise de voir le concept renaître de ses cendres via l’annonce de l’imminence d’une campagne de financement participatif ayant pour objectif de rendre possible la création d’une suite qui, faute de droits, change un chouïa son patronyme, Ratatan.

Pas besoin de grands discours ou d’arguments fumeux, il suffit d’à peine quelques secondes du trailer d’intention diffusé pour immédiatement comprendre qu’on sera en terrain connu. D’ailleurs, les plus observateurs repèreront qu’avec la typographie utilisée pour le Des musiques percutantes, entêtantes qui nous enjaillent immédiatement et une patte graphique à nulle autre pareille, il ne nous en a pas fallu bien plus pour faire monter notre hype et déjà préparer notre carte bancaire pour participer plus concrètement à la réalisation de ce projet. Et il semblerait que nous ne fûmes pas les seuls sur les starting-blocks.

En effet, moins d’une heure après le lancement de la campagne de financement sur Kickstarter, Ratatan avait déjà récolté plus que les 20 millions de Yens (environ 130 000 €) nécessaires pour valider son développement. Mieux encore, à l’heure où nous écrivons ces lignes, ce ne sont pas moins de 610 000 € qui ont été déboursés par les fans du monde entier pour faire de ce projet une réalité. Et avec en 28 jours de campagne (sur les 31 initiaux), on imagine assez aisément que ce montant sera, au bout de la campagne, bien supérieur au million d’euros.

À quoi peut-on donc s’attendre pour ce Patapon 4 Ratatan maintenant que sa future existence ne fait plus vraiment de doute. Probablement dans le but de mieux coller aux actuels desiderata des joueurs et d’offrir à moindre coût une belle durée de vie au jeu, les développeurs vont nous proposer une expérience proche des formules moderne de rogue-lite. Ainsi, on devrait s’attendre à une forte rejouabilité globale, avec des capacités à la fois actives et passives à débloquer et où l’échec fera partie intégrante du voyage.

Un voyage qui ne s’arrêtera pas au PC puisque les versions consoles de Ratatan sont d’ores et déjà validées, le pallier des 523 000 € ayant été largement franchi. Pas de précision sur les machines qui bénéficieront de cette sortie mais on peut légitimement supposer qu’au moins la PS5 et la Switch (ou sa successeure) seront au rendez-vous de nos promesses. La Xbox, bien que généralement oublié de ce genre de campagne, pourrait cependant entrer dans la danse et s’offrir, sans doute pour pas trop cher compte tenu de son portefeuille, une arrivée dans son Game Pass dès la sortie, actuellement calée pour 2025. Rien n’est encore gravé dans le marbre mais c’est un scénario qui nous semble assez crédible

Si vous aussi vous souhaitez participer à la fête, il n’est pas encore trop tard, la campagne de financement s’achevant le 31 août prochain. Vous pourrez donc craquer pour une copie physique du jeu pour 55 € environ, y ajouter son OST sur CD pour une grosse trentaine d’euros (à laquelle David Wise, compositeur emblématique de Donkey Kong Country notamment participe) voire, pourquoi pas, l’artbook facturé autour des 70 €. À vous de voir à quel degré de « FEVER » vous vous situez. En attendant, on vous laisse apprécier les quelques excellentes musiques déjà composées.