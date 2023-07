Ratatan – La résurrection de Patapon passera par Kickstarter

Toujours endeuillé après la fermeture par PlayStation de Japan Studio en 2021, l’un de ses fleurons en termes de créativité vidéoludique, nous désespérions de voir toutes ces licences exceptionnelles créées tomber dans l’oubli, la faute à un manque de rentabilité coupable pour les décideurs américains de la firme nipponne. Rappelez-vous donc les chefs-d’œuvre sortis de ces locaux : Gravity Rush, Tokyo Jungle, LocoRoco, Puppeteers, Soul Sacrifice, Patapon… Autant de licences prenant la poussière dans une cave sombre et humide, quoique pour cette dernière, son âme semble en passe de se réincarner en une nouvelle création, Ratatan.

C’est Hiroyuki Kotani, à qui l’on devait déjà Patapon, qui est à l’origine de ce Ratatan, toujours aux côtés du compositeur original Kemmei Adachi. Celui-ci s’inscrira d’ailleurs dans la même philosophie de jeu que ses trois titres précédents parus sur la regrettée PSP. Mêlant habillement jeu d’aventure et de rythme, avec une bonne dose de stratégie, il convenait de contrôler une troupe d’une centaine de fantassins aux capacités complémentaires pour affronter les dangers de l’environnement dans un grand nombre de niveaux. D’ailleurs, les titres ont été remasterisés à destination de la PS4 (et de la PS5 donc) et nous vous recommandons chaudement d’y jeter un œil curieux.

Loin de vouloir s’encrouter dans une formule que Hiroyuki Kotani maîtrise déjà, la formule de Ratatan devrait néanmoins être relativement similaire et surtout tout aussi addictive, à laquelle on nous assure que d’autres éléments issus de succès modernes devraient être ajoutés, avec notamment une dimension coopérative/compétitive et des éléments de rogue-lite.

« Patapon était une expérience vraiment unique au moment de sa sortie et reflétait l’environnement de développement de cette époque. Nous voulions créer un autre jeu comme celui-ci pour l’ère moderne. Il y a une possibilité de faire peut-être une suite de Patapon dans le futur, mais pour cela, nous voulions vraiment créer notre propre jeu, dans notre propre style, avec des types de gameplay spécifiques qui reflètent ce que nous voulons. »

Pour le moment, il nous faudra nous contenter de cette note d’intention, Ratatan n’étant même pas encore annoncé sur une quelconque machine. Ce qui nous a été précisé cependant, c’est que le projet va être soumis à la volonté de ses fans via un financement participatif sur Kickstarter d’ici la fin du mois de juillet. Nous suivrons de très près le projet pour lequel nous risquons de lâcher quelques deniers alors que nous chantons déjà au rythme de tambourins imaginaires. RATA – RATA – RATA-TAN !