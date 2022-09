Kickstarter – Les successeurs de Wild Arms et Shadow Hearts financés

Il n’est pas rare sur Kickstarter de voir apparaître des projets de vétérans de l’industrie vidéoludique, ceux-ci souhaitant renouer avec leur fans en leur proposant de participer au financement de nouvelles IP inspirées de leurs succès passés, avec pour résultats des fortunes diverses. On pense par exemple à Yooka Laylee, ersatz de Banjo Kazooie par des anciens de Rare, le Shenmue 3 de Yu Suzuki, Blootstained, successeur spirituel de Castlevania par Koji Igarashi qui a œuvré sur bon nombres d’épisodes ou plus récemment Eiyuden Chronicle avec le créateur de la série Suikoden Yoshitaka Murayama.

Cette fois-ci, ce sont Akifumi Kaneko et Matsuzo Machida, respectivement créateurs des excellentes licences Wild Arms et Shadow Hearts, qui se sont unis pour créer les successeurs spirituels de ces deux sagas : Armed Fantasia: To the end of the Wilderness et Penny Blood. Une campagne de financement participatif déjà couronnée de succès puisqu’après une semaine seulement, ce sont près d’1,3 millions d’euros qui ont été récoltés pour un objectif initial à 715 000 euros.

Un double Kickstarter, ce n’est pas banal. Voir ainsi financés deux projets aussi différents par une même campagne est sans doute même un cas unique. Pour autant, cela a l’avantage, grâce à un stretch goal (objectif de financement) partagé, d’obtenir au fur et à mesure des fonds collectés des bonus pour les deux jeux simultanément, comme par exemple la production de versions consoles obtenus une fois la barre du million d’euro franchie. Dans les faits donc, il est possible d’aider à la création des deux titres en n’en soutenant qu’un seul.

Concernant les titres de ce kickstarter, Armed Fantasia: To the end of the Wilderness nous proposera une ambiance Western – Fantasy dans un univers annoncé comme gigantesque, à explorer à pied ou en véhicule. Il s’agira d’un J-RPG au tour par tour utilisant un système de combat nommé Cross Order Tactics basé sur des chaînes d’ordres à utiliser ou contrer selon la situation, la durée de cet enchaînement augmentant significativement les dégâts infligés ou subits. D’autres subtilités seront évidemment de la partie pour dynamiser au maximum ces affrontements. À noter d’ailleurs que Wild Arms 1 et 3, dont s’inspire largement Armed Fantasia sont disponibles sans surcout pour les abonnés du PlayStation Plus Premium.

De son côté Penny Blood bénéficiera d’une ambiance beaucoup plus sombre avec divers aspects horrifiques tels que la magie noire ou diverses créatures effrayantes, dans la lignée de ce qu’avait pu proposer en son temps Shadow Hearts. Penny Blood hérite également du système de Fusion permettant de se transformer en monstre lors des combats et de Points de Santé Mentale qui influeront sur ceux-ci. Un système d’enquête afin de résoudre les meurtres que nous rencontreront sera aussi de la partie pour un titre qui s’annonce, sur le papier, comme un J-RPG mature particulièrement alléchant.

Il est possible de participer à la campagne Kickstarter jusqu’au 30 septembre prochain à 18h50. Comptez au minimum entre 40 et 60 euros par jeu selon que vous souhaitiez recevoir, en plus de l’accès aux différentes betas, une copie numérique ou physique. À ce jour, seules des versions PC, PS5 et Xbox Series sont prévues mais il est précisé que si une nouvelle console Nintendo venait à voir le jour, une sortie sur ce nouveau support serait envisageable.

Bien sûr, ces projets n’en sont encore qu’au stade du prototypage et leurs moutures finales ne sont pas prévues avant au minimum la fin du premier trimestre 2025. On a donc le temps de les voir venir, mais croyez bien que nous garderons un œil fort attentif sur eux. En attendant, leurs trailers d’annonce nous ont fait une très bonne première impression.