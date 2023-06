Les développeurs d’Aeterna Noctis sur tous les fronts

Passé globalement inaperçu lors de sa sortie en décembre 2021 sur PC et consoles, puis tout aussi discrètement un an plus tard sur Nintendo Switch, l’excellent metroidvania Aeterna Noctis n’en est pas moins l’un des plus beaux représentant de sa catégorie. Proposant un contenu gargantuesque, permettant de tenir le joueur en haleine des dizaines d’heures durant, disposant de boss particulièrement bien conçus et d’une direction artistique à la fois singulière et alléchante, le titre a su se faire une place dans le cœur des amateurs du genre s’y étant frottés, et ce malgré de nombreux soucis techniques (surtout sur Switch) même s’ils ont été corrigés pour la plupart.

Quelle ne fut pas alors notre surprise en apprenant, il y a quelques mois de cela, que Aeternum Game Studios allait nous proposer, en plus d’une énorme extension à son précédent bébé, d’étendre son univers au travers de deux autres projets, explorant de nouveaux styles de jeux sans perdre pour autant de vue l’identité de leur licence. Ainsi, lors de leur « showcase » d’il y a quelques jours, nous avons pu en apprendre un peu plus sur l’avenir plus ou moins proche que le studio souhaite mettre en place.

Le mois dernier, un premier DLC gratuit et massif à été déployé pour Aeterna Noctis : Pit of the Damned. Celui-ci nous a proposé de replonger dans l’univers du jeu afin d’y découvrir notamment deux nouvelles grandes zones principales, intégrées même à l’intrigue de l’aventure, ajoutant près d’une quinzaine d’heure de plaisir (et de souffrances) au total à une aventure déjà particulièrement copieuse. Et bien le studio ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’une nouvelle extension (gratuite une fois encore), intitulée Virtuoso devrait arriver d’ici la fin de cette année. Encore voilée de nombreux mystères, elle sera centrée autour du tout aussi mystérieux Collectionneur (déjà maintes fois croisé dans l’aventure principale) et devrait proposer en sus un système de boss rush.

Une longue présentation de Summum Aeterna nous a aussi été proposée durant cette prise de parole. disponible en Early Access sur Steam depuis un an environ (et auréolé de critiques très positives), le nouveau titre du studio s’éloigne donc (un peu) de la formule choisie pour Aeterna Noctis en proposant cette fois un rogue lite très inspiré de l’excellent Dead Cells. Pas de quoi paniquer néanmoins puisque la filiation entre les deux titres est bien présente, les développeurs nous assurant que l’on aura affaire à un titre aussi pêchu et difficile que son grand frère. Et à en regarder de près les différents gameplay disponibles, on restera en terrain connu avec un gameplay particulièrement dynamiques et des boss à paterns qu’il nous tarde d’ocire.

Cependant, là où la proposition pourra s’avérer très intéressante autour du niveau de difficulté, c’est dans la possibilité offerte aux joueurs de se faire des parties « à la carte ». Évidemment, la mort sera au centre de l’expérience, mais au fur et à mesure de nos avancées, il sera possible de façonner en partie nos explorations en influant sur de nombreuses probabilités lors de la création du donjon à parcourir. Tout aura beau être aléatoire, ces influences permettront de conserver une certaine base pour pouvoir progresser à notre rythme, ou à l’inverse, faire du donjon l’enfer sur terre afin d’y glaner d’encore plus belles récompenses. Nous sommes particulièrement impatients de voir lors de la sortie finale du jeu, calée en septembre prochain, comment cet aspect changera ou non notre vision du genre.

Enfin, et il s’agissait là de la dernière annonce du studio, leur nouveau projet, Eden Genesis, est en cours de développement et est prévu pour une sortie sur console et PC courant 2024. Changement radical d’univers puisque nous aurons droit cette fois à un jeu d’aventure dans un monde Cyberpunk. Nous n’en saurons pas beaucoup plus pour le moment même si, au vu du passif du studio, on imagine qu’il s’agira à nouveau d’un jeu d’action frénétique et jubilatoire. Nous sommes d’ailleurs extrêmement curieux de voir si pour ce titre, les développeurs vont s’émanciper des intrigues du maître des ténèbres, protagoniste des autres titres du studio, ou si au contraire l’histoire s’intègrera dans un grand tout.

🔴 Eden Genesis is the new IP under development by Aeternum Game Studios! An epic cyberpunk adventure from the creators of #AeternaNoctis… Stay tuned for more info 😎 pic.twitter.com/Hhf7ivahZH — Aeternum Game Studios (@aeternathegame) June 20, 2023

Une question nous vient pourtant soudainement à l’esprit. Avec autant de projet plutôt ambitieux pour un studio de cette envergure, car n’oublions pas qu’un second opus à Aeterna Noctis est aussi en préparation pour une sortie l’an prochain, comment les développeurs vont-il réussir à performer sur tous ces fronts ? Sur une période de deux ans, entre les deux extensions de leur metroidvania, Summum Aeterna, Aeterna Noctis 2 et donc Eden Genesis, on peut dire qu’on ne chôme pas du côté du studio espagnol même si, au-delà de couacs techniques, nous ne pouvons que constater de la qualité de leurs productions jusqu’à présent. Croisons donc les doigts pour qu’ils n’aient pas les yeux plus gros que le ventre et que la quantité ne prenne pas le pas sur la qualité.