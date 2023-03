Bêta, accès anticipé, version gold… Quelles différences ?

Le développement puis la commercialisation d’un jeu vidéo sont loin d’être un long fleuve tranquille. Les avis des influenceurs, critiques et publics ont pris de plus en plus d’importance depuis quelques années et obligent les développeurs à travailler de plus en plus dur sur leurs produits, quitte à devoir reporter les sorties. Afin de proposer le jeu le plus abouti possible, des phases de développement et de promotions se sont transformées, d’autres sont apparues, sous des termes qui peuvent parfois paraître très proches, parfois même obscurs. Bêta ouverte, fermée, early-access ou encore version gold, qu’est-ce qui se cache exactement derrière ces dénominations ?

Durant la période de développement d’un jeu, vous entendrez parfois parler de version alpha d’un produit. Nommée comme la première lettre de l’alphabet grec, il s’agit logiquement d’une première version du jeu, encore en cours de développement, bien loin du produit fini. Ici, aucunement question marketing, nous sommes purement dans le domaine de la création, juste après la période de codage. Durant la phase Alpha, les bugs sont encore nombreux, et cette version est souvent réservée à un usage interne. Certaines peuvent toutefois être proposées en test à quelques chanceux. C’est la période de Closed Alpha.

L’accès anticipé, ou early access est un terme beaucoup plus fréquemment utilisé par le grand public. Il s’agit d’une phase mêlant développement et financement. Le studio propose un accès public au produit, à différents stades de son développement, moyennant finance. Les buts sont multiples. Financièrement, l’argent récolté durant la phase d’accès anticipé permet souvent aux studios, notamment les plus petits d’entre eux, de se donner les moyens d’aller au bout du développement. Ensuite, cette phase permet de recevoir de premiers feedbacks sur le jeu pour orienter la suite du développement dans la bonne direction. Enfin, c’est également l’occasion de lancer une première phase de publicité, en permettant au bouche à oreilles de se mettre en place autour du jeu, avec l’apparition des premières previews.

L’avantage de l’early access, c’est qu’en cas de mauvaise presse pour un produit dans les premières phases de son développement, le studio peut encore se permettre de changer son fusil d’épaule et corriger les problèmes mis en avant par les testeurs payants. De temps en temps, l’annulation pure et dure s’avère être la meilleure solution…

Dans la courte histoire des Early Access, difficile de ne pas penser au premier lancement de Minecraft en 2009, qui avait permis aux utilisateurs de jouer durant une grande partie du développement, faisant du jeu un succès avant même sa sortie officielle, et remplissant largement les poches de Markus Persson, qui fondera ensuite le studio Mojang. Il est à noter que le terme early-access est un peu galvaudé depuis quelques années. Au départ créé pour financer le développement et recueillir des avis, il s’apparente régulièrement maintenant à un simple accès au jeu fini, quelques jours avant sa sortie. On pense notamment à la version deluxe d’Hogwarts Legacy qui proposait un accès anticipé de 72h avec sa version deluxe, contre un supplément non négligeable. Le règne de l’argent.

Après l’alpha, je demande la bêta. Seconde lettre de l’alphabet grec, il s’agit d’une nouvelle phase de développement, chronologiquement bien plus proche de la sortie du jeu que ne l’est la version alpha. Durant ce temps, des bêta-testeurs sont amenés à tester le jeu, et à faire remonter les derniers bugs restants ou des incohérences narratives par exemple. Deux types de bêta existent. La bêta ouverte, qui permet à n’importe quel personne de participer, et la bêta fermée, qui demande une inscription ou parfois d’être tiré au sort par le développeur pour pouvoir y prendre part. Certaines bêta peuvent durer plusieurs semaines voire moins, d’autres seront plus courtes, l’espace d’un weekend. Lorsque la période de bêta se termine, c’est souvent la dernière ligne droite vers la sortie du jeu qui commence.

Après la bêta, et la correction des derniers bugs, si l’éditeur juge que le développement du jeu est terminé, il peut décider ou non de faire passer son jeu en version « Gold ». De manière concrète, cela signifie que la version définitive du jeu, appelée master, est prête à être dupliquée pour être diffusée. C’est le moment de proposer le fichier aux systèmes de téléchargement pour les versions dématérialisées, de presser les cds et de préparer les boîtes pour les éditions physiques. A partir de là, un peu de patience, chers joueurs, il faudra souvent quelques semaines avant que le jeu ne soit réellement disponible au grand public.

Au départ, si ces différentes étapes du marketing et du développement étaient bien distinctes, les frontières entre elles sont de plus en plus fines. Il devient de plus en plus compliqué de s’y retrouver, et il n’y a plus de chronologie bien établie. Preuve en est avec la sortie de Diablo IV qui propose un Early Access à sa bêta ce weekend. Call of Duty ou encore Red Dead Redemption Online ont également proposé aux personnes intéressées de passer à la caisse pour accéder à la bêta. Payer pour devenir un bêta-testeur est malheureusement un phénomène récent mais qui a une fâcheuse tendance à se développer. Espérons juste que l’appât du gain ne finisse pas par prendre le dessus sur la recherche de la qualité.