Après Aeterna Noctis, Aeternum Game Studio annonce trois projets

Sorti il y a un peu plus d’un an maintenant sur les consoles PlayStation, Xbox, Switch et PC, Aeterna Noctis est un excellent metroidvania très inspiré par le monument du genre Hollow Knight. Bien qu’il soit resté relativement confidentiel, il s’agit indéniablement d’un des meilleurs titres du genre qui, s’il ne brille pas par son originalité, propose notamment des mécaniques solides, une durée de vie conséquente et une direction artistique, avec ses environnements 2D dessinés à la main, de très belle facture. Le titre a même eu droit aux honneurs d’une édition physique simple et collector récemment.

Si le succès commercial n’a sans doute pas été complètement au rendez-vous, Aeternum Game Studio semble néanmoins suffisamment confiant dans cet univers pour l’étendre au travers de trois nouveaux projets. Et nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir découvrir, manette en main, les premiers résultats de leurs ambitions. En effet, on serait très proche de l’arrivée d’un DLC pour Aeterna Noctis nommé Pit of the Damned.

Aucune date précise n’a néanmoins encore été communiquée au delà d’un « début 2023 ». Ce contenu téléchargeable ajoutera à un jeu déjà bien rempli de nombreux nouveaux défis avec notamment l’implémentation de zones originales à explorer avec ses ennemis et pièges spécifiques ainsi que des challenges contre-la-montre qui s’annoncent particulièrement retors. Et surtout, ce DLC nous apportera de nouveaux combats de boss intenses comme a su le proposer le jeu de base. Autant dire qu’on trépigne déjà d’impatience.

Aeternum Game Studio aime s’inspirer des cadors de l’industrie. Après avoir donc choisi Hollow Knight comme source principale de son Aeterna Noctis, son prochain titre, Summum Aeterna, sera lui un enfant de Dead Cells. Le studio va dont s’essayer au rogue-lite, un genre pas si éloigné des metroidvania et, si on en croit les premières images dévoilées, celui-ci semble recéler un fort potentiel ludique, avec un système de combat très dynamiques et des affrontements de boss qui donne vraiment envie d’en découdre. Reste à voir si le studio réussira à bien assimiler l’essence du genre comme ils ont si bien su le faire pour leur précédent titre. Rendez-vous est déjà pris pour découvrir cela dès la fin de cette année sur PlayStation, Xbox, Switch et Steam (un early acces est d’ailleurs d’ors et déjà disponible).

Enfin, et c’était vraiment la belle surprise que nous avaient réservé les équipes d’Aeternum Game Studio, Aeterna Lucis, qui résonne dans nos oreilles comme un Aeterna Noctis 2, est actuellement en développement. Alors que pour le moment, nous étions aux commandes du roi des ténèbres, ce nouveau titre semble vouloir nous faire découvrir plus en profondeur l’histoire de la reine de la lumière. Il n’y a hélas pas grand chose de plus à se mettre sous la quenotte à l’heure actuelle, et nous devrons faire preuve de patience puisque le titre n’est prévu que pour un vague 2024. Mais sa simple officialisation est déjà une excellente nouvelle en soi.

Aeternum Game Studio semble avoir de très grandes ambitions pour son avenir dans l’industrie du jeu vidéo. Après un premier titre très réussi mais qui, semble-t-il, n’a pas vraiment connu le succès qu’il mérite, le studio espagnol ne s’est pas découragé et entend bien faire parler de lui dans les mois à venir. En attendant d’en savoir un peu plus sur leurs futurs jeux, nous ne saurions que trop vous conseiller de vous intéresser de près à cette belle licence qu’ils ont réussi à créer et éventuellement de découvrir, si ce n’est déjà fait, leur premier bébé Aeterna Noctis