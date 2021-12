Dead Cells – Motion Twin tease sa prochaine vague de contenu

Que c’est plaisant de voir des studios indépendants traiter leurs jeux et leurs fans avec soin. En observant certains éditeurs de nos jours, on aurait presque tendance à oublier cette sensation (le hasard du calendrier fait que nous pensons naturellement à Rockstar et son GTA: The Trilogy – The Definitive Edition). Ouais, c’est vraiment tres agréable de voir des petits studios continuer à faire vivre leurs titres avec des mises à jour, du contenu inédit et, simplement, prolonger le plaisir. On peut citer par exemple Stardew Valley, The Binding of Isaac, Wargroove, une longue liste qui accueille aussi Dead Cells.

Nous, on aime Dead Cells. Tout le monde devrait aimer Dead Cells. Ses combats intenses, sa difficulté élevée, mais juste son gameplay superbement qualibré. S’il y a bien un mot qui se dégage du travail de Motion Twin, c’est le mot « justesse ». Ce titre est un bijou, tout comme Hades, enfin, à la différence que le jeu français n’a pas cessé d’évoluer depuis son lancement en 2018 sur PC et consoles. C’est même un des points forts du jeu : sa capacité à grandir et se renouveler au fil des mois/années, une habitude qui devrait se poursuivre à nouveau au début de l’année prochaine avec encore une mise à jour.

Encore ? Alors que le soft vient juste de recevoir une autre mise à jour (incluant objets, skins et armes faisant référence à des cadors de la scène indie) ? Oui, encore. Motion Twin, qui célèbre à la fois son vingtième anniversaire et les six millions d’unités vendues, vient juste d’annoncer l’arrivée d’une dernière fournée de contenu pour son jeu disponible début 2022. Ce pack intitulé The Queen and The Sea ajoutera de nouveaux boss et environnements que vous pourrez découvrir parmi les derniers niveaux de vos runs, à condition que vous vous allégiez d’une demi-douzaine d’euros.

Cette dernière vague de contenu est en fait la troisième d’un lot de trois extensions initié en 2019 avec Bad Seed. Chacune de ces mises à jour ajoutait alors de nouveaux monstres et boss, mais également des armes et environnements à découvrir à différents moments du jeu. Avec cette ultime vague, Motion Twin entend également surprendre les joueurs avec un twist, un environnement aux règles uniques dans le jeu, sans pour autant préciser de quoi il est réellement question. Si ce n’est pas excitant, ça !

Inutile de dire que nous attendons cette dernière extension avec impatience. Qu’en est-il pour vous ? Êtes-vous venu à bout de Dead Cells ? Avez-vous hâte de poser vos mains sur The Queen and The Sea ? Il vous sera possible de vous approprier ce contenu inédit dès le début de l’an prochain et sur tous les supports ayant accueilli le titre.