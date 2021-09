7 studios indépendants s’unissent pour créer Kepler Interactive

Kepler Interactive est né. L’association de plusieurs développeurs indépendants a accouché d’un nouvel éditeur dans le paysage vidéoludique.

Soutenu par une levée de fonds de 120 millions de dollars, ce nouveau groupe représente environ 250 personnes réparties sur une dizaine de pays à travers le monde, dont la France. Ces différents studios devraient continuer de se concentrer “exclusivement sur des créations originales”

Announcing Kepler Interactive, the first global game publisher co-owned and run by developers!

Our mission? Cultivate an environment where studios thrive and maintain creative independence, while combining resources and expertise for impact. https://t.co/T3zNCcGBRU pic.twitter.com/Ptib5yL5pQ

— Kepler Interactive (@Kepler_Interact) September 28, 2021