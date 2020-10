Scorn – Un gameplay cauchemardesque enfin révélé

Après son annonce en 2016, le lancement de sa campagne kickstarter en 2017 et un premier trailer dévoilé plus tôt cette année, Scorn se dévoile davantage à travers une vidéo de gameplay d’une durée approximative de 13 minutes. De quoi enfin mettre des images sur les différentes informations qui tombent au compte-gouttes.

Le nouveau jeu développé et édité par Ebb Software nous plonge dans un univers cauchemardesque non-linéaire dans lequel l’environnement tient une place très importante. Initialement prévu comme un jeu épisodique, Scorn nous proposera différents niveaux aux histoires et ennemis différents dans lequel aucune cinématique ne viendra vous distraire durant votre exploration.

En effet, le jeu se veut très réaliste et pousse l’immersion très loin puisque vous serez jeté dans l’univers du jeu sans explication et vous devrez comprendre par vous-même grâce aux différentes énigmes à résoudre et au lore derrière chaque niveau. De plus, les objets présents dans les niveaux seront intégrés au décor, une idée assez loin des bonus en lévitation auxquelles nous sommes habitués. Et cette sensation d’immersion sera amplifiée avec l’absence d’ATH à en juger par le nouveau trailer de gameplay.

Ce FPS horrifique nous plonge ainsi dans des niveaux terrifiants à mi-chemin entre Doom et Agony, inspirés du travail de l’artiste néerlandais H.R. Giger, célèbre designer du Xénomorphe d’Alien. il vous sera également possible de récupérer des armes et des compétences afin de survivre au milieu des ennemis.

Des armes ? En effet, Scorn aura droit à un gameplay assez proche des survival horror, les munitions de votre arme seront assez rares et il faudra choisir quand vous battre et quand fuir les créatures horribles pour avancer dans l’histoire et espérer survivre. Les mécaniques concernant l’arme présente dans la vidéo de gameplay semble tout aussi intéressante.

Le design de cette arme nous rappelle étrangement le pistolet d’os du film eXistenZ, du cinéaste David Cronenberg, une arme entre le mécanique et l’organique qu’il sera possible de modifier pour changer le mode de tir. On peut apercevoir le personnage retirer et ajouter différents modules sur l’arme pour modifier ses capacités.

Scorn continue de créer l’envie chez les fans du genre et reste prévu sur PC et Xbox Series X pour 2021, et le tout en 4K ! On en profite par ailleurs pour vous rappeler que le jeu sera disponible sur le Game Pass de Microsoft et ainsi les abonnés n’auront pas à payer pour l’essayer. On attend toujours la date de sortie définitive et on espère que le jeu sera à la hauteur de ses ambitions. Il faut dire que le traumatisme Agony n’est pas loin…