Amnesia: Rebirth – Un trailer glaçant pour une sortie à Halloween

Il est des légendes de l’horreur vidéoludique que les joueurs les plus aguerris aiment se remémorer au coin d’un fond d’écran de cheminée. L’une d’entre elles n’est pas seulement un jeu sorti il y a dix ans sous le nom d’Amnesia: The Dark Descent, puisqu’elle est désormais une véritable trilogie constituée de sa suite Amnesia: A Machine for Pigs, ainsi que le titre qui nous intéresse aujourd’hui, sorti près de sept ans après son dernier volet, le très attendu Amnesia: Rebirth. Malgré l’annulation exceptionnelle cette année d’un Halloween dans les règles de l’art, il nous offre en compensation une bande-annonce définitive accompagnée d’une date de sortie très proche…

Prenez donc vos calendriers à la date du 20 octobre prochain, mettez une petite croix sous le jour d’Halloween et profitez des derniers moments de quiétude que vous procurent vos sessions de jeux nocturnes. Car Amnesia: Rebirth compte bien chambouler une fois de plus tout ce que vous pensiez connaître de l’angoisse, après avoir traumatisé toute une génération de joueurs avec son level-design évoluant au gré de votre folie. Vous étiez alors constamment poursuivi par une étrange entité vous observant dans l’ombre, juste assez indiscrète pour vous laisser le temps de l’apercevoir sans jamais vraiment vous permettre de savoir de quoi il s’agit.

Avec ce nouvel épisode, Frictional Games sort de ses sentiers battus pour proposer directement une sortie sur PlayStation 4, qui avait dû attendre le remake des deux premiers volets des années après leur sortie. Cela sera évidemment accompagné d’une habituelle sortie PC, offrant très probablement des graphismes réajustés et des effets d’ombres bien plus marquant que son homologue console.

Mais ce n’est pas tout, oubliez les habituels manoirs lugubres plongés dans une nuit éternelle. Car Amnesia: Rebirth compte bien vous terrifier même à la lumière d’un désert brûlant, à travers d’étranges dédales sablonneux et bien d’autres lieux mystérieux aux ambiances toutes plus distinctes les unes que les autres, qui assurent d’une diversité bien plus significative que ses aînés. Le tout dans l’optique d’apporter de nouvelles manières d’oppresser psychologiquement les pauvres joueurs, à travers de toutes nouvelles psychoses toujours mises en scène de manière aussi spectaculaire que perturbante.

Vous savez donc comment occuper votre soirée d’Halloween 2020, épargné des incessants sonneurs de portes en série pour vous permettre de profiter pleinement de votre traumatisme consenti.