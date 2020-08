In Sound Mind – Plongez dans l’horreur avec un nouveau trailer

On vous a dèjà beaucoup parlé de la GamesCom 2020, mais il est difficile de ne pas passer à côté de tous les trailers auxquels nous avons eu droit ces 2 derniers jours. Cette fois-ci on va se pencher sur le Future Games Show de GamesRadar avec le jeu indépendant In Sound Mind, dont le nouveau trailer nous a été présenté par Modus Games et We Create Stuff.

Annoncé en juin dernier et toujours disponible en démo sur Steam, In Sound Mind est un jeu d’horreur psychologique à la première personne. Explorer différents souvenirs terrifiants accompagné de votre chat sera la base de ce jeu. Chaque souvenir vous plongera dans une ambiance différente et disposera de sa propre palette de mécaniques de gameplay. En effet, les armes, les puzzles à résoudre, les ennemis et les boss seront uniques à chacun des différents souvenirs. De quoi varier le gameplay et peut-être rendre le jeu moins répétitif.

On notera la présence de The Living Tombstone pour l’OST du jeu. Connu pour ses nombreuses musiques inspirées sur les différents opus de Five Night at Freddy’s, il composera un thème spécifique à chaque souvenir que le joueur devra traverser, ce qui devrait aider grandement l’immersion et renforcer l’angoisse.

Développé par le studio We Create Stuff, habitué aux jeux flash sur navigateur et développeur du célèbre mod Half-Life 2, à savoir Nightmare House 2, ce jeu d’horreur s’annonce plutôt prometteur. Il ne faut donc pas s’attendre à un jeu aux graphismes magnifiques ou à des mécaniques de jeu complexes, mais on reconnait un certain charme à ce style indépendant dans lequel ils baignent depuis des années. De plus, les jeux d’horreur indépendants sont légion sur internet ou sur Steam, c’est pourquoi on espère que In Sound Mind saura créer la surprise et sortir du lot sans être trop similaire aux autres.

Le jeu devrait sortir début 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC via Steam. D’ailleurs comme dit précédemment, les plus curieux pourront aller le tester par eux-mêmes sur Steam en attendant sa sortie définitive.