Tormented Souls – Un survival-horror inspiré des plus grands

Que tous les fans de survival-horror se réjouissent, PQube, Dual Effect et Abstract Digital Works annoncent Tormented Souls pour l’année prochaine. Clairement inspiré des premiers Resident Evil, Silent Hill ou encore Alone in the Dark, ce jeu s’annonce aussi terrifiant que mystérieux.

L’histoire porte sur Caroline Walker à la recherche de jumelles ayant disparu à Winterlake, un petit village reculé de l’archipel de Chiloé, dans un curieux manoir. Assommée par une étrange personne, elle se réveille branchée à des machines dans une baignoire. C’est alors que le cauchemar commence et qu’il faudra se frayer un chemin entre les puzzles à résoudre et les terrifiantes créatures qui peuplent les alentours.

À travers l’hôpital Wilderbger, un bunker abandonné ou encore un baleinier, il sera question d’explorer ces lieux afin de continuer l’enquête. Pour ce faire, le joueur aura la possibilité de passer à travers des miroirs menant vers une autre réalité et une autre époque. Une sorte de voyage temporel grâce auquel il sera possible d’interagir avec des objets, ce qui aura un impact sur eux dans le présent afin de résoudre les différents puzzles empêchant la progression de la recherche des jumelles.

On reconnaîtra les codes des plus grands survival-horror : un manoir flippant, un passage vers un autre monde, des créatures hostiles ou encore la fameuse caméra fixe, ici améliorée et modernisée. Tormented Souls est le premier projet du studio chilien Dual Effect, né du désir des frères Gabriel et German Araneda de développer un survival-horror proche mais aussi plus moderne que ses prédécesseurs. Après s’être fait remarquer par les autres studios indépendants chiliens, Dual Effect aura droit à une aide du gouvernement pour mener à bien le projet.

Tormented Souls est prévu pour 2021 et sortira sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam. Un trailer est déjà disponible et n’aidera pas les fans du genre à patienter. Âmes sensibles s’abstenir !