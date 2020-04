Signalis – L’hommage au survival-horror pointe le bout de ses pixels

Que les amoureux du survival-horror quittent des yeux Resident Evil 3. Car voici venir Signalis, une production indépendante qui devrait les séduire.

L’on évoquait hier sur le site le futur hommage à Cuphead, Enchanted Portals, développé par un studio espagnol composé d’exclusivement deux membres. Vous gardez le studio indépendant avec seulement deux membres. Mais l’Espagne devient Hambourg et l’hommage à Cuphead devient un hommage à “l’âge d’or du survival-horror”. C’est l’histoire d’Alex Yang et Barbara Wittman, tous les deux illustrateurs et game designers. Ensemble ils font vivre le studio rose-engine qui produit “des jeux digitaux et analogiques” depuis 2014. Leur dernier projet, Signalis, est donc un hommage à ce pan entier du jeu vidéo qu’est le survival-horror.

Suite à un crash sur une planète isolée et recouverte de neige, Elster, Replika technicienne de son état et protagoniste du jeu, est à la recherche de son collègue disparu. Enquêtant dans les ruines de ce qui semble être un camp de travail souterrain, Elster se verra assaillie de visions de cauchemar et de souvenirs ne lui appartenant pas. Elle devra alors s’aventurer dans les profondeurs de cette planète à l’ambiance pesante afin de comprendre ce qui lui arrive. D’étranges signaux encodés et la présence d’autres Replika aux intentions néfastes ne lui faciliteront pas la tâche.

Si Signalis est le dernier projet en date du studio hambourgeois, il a en fait débuté en tant que premier jeu vidéo du studio. Au départ un jeu 2D au défilement horizontal, il est passé par moult itérations. Au fur et à mesure, il prendra la forme d’un survival-horror à la troisième personne en vue du dessus. Concernant l’aspect graphique, rose-engine souhaite obtenir des animations fluides alliées à ce qu’ils qualifient de “pixel-perfect”. Un résultat rendu possible en utilisant un mélange de modèles 3D composés de peu de polygones et des sprites 2D. Se rapprochant ainsi visuellement de classiques comme les premiers Resident Evil et Alone in the Dark.

Toujours désireux de rendre hommage à cet âge d’or du survival-horror, Signalis puise logiquement son inspiration dans les gameplay de Resident Evil et Silent Hill. Elster de déplace assez lentement dans des espaces exigus et mal éclairés. La caméra est fixe. Et combattre ne sera pas toujours la meilleure option car comme d’habitude les munitions seront rares et les ennemis féroces. Il sera donc plus question de résoudre des puzzles variés via la combinaison d’objets, en craquant des codes ou en utilisant des signaux radios. Malgré cela rose-engine insiste sur le fait que l’élément central de leur création reste son ambiance troublante et son histoire à plusieurs niveaux. Ils se démarquent d’ailleurs de leurs inspirations en situant leur trame dans un contexte unique : l’horreur cosmique à travers le prisme de la guerre froide eurasienne retro-tech de science-fiction.

Par ce contexte et des graphismes qui (on ne l’a pas précisé) arborent un coté animation japonaise, Signalis nous laisse entrevoir d’autres inspirations en dehors du domaine vidéoludique. Le personnage d’Elster fera vite penser à Gally ou Motoko, respectivement les protagonistes de Gunnm et Ghost in the Shell. Pour rester dans l’univers du manga, le design des Replika rappellera également celui des tenues de Gantz. Toutes ces œuvres ayant pour dénominateur commun la science-fiction bien dark à souhait.

Il faudra être patient avant d’entamer cette descente à la fois dans les méandres de la planète et dans ceux de l’esprit de Elster. Signalis ne possède actuellement aucune date de sortie et est confirmé exclusivement sur Steam.