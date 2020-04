Enchanted Portals – Attention un Cuphead-like droit devant !

Premier jeu d’un petit studio indépendant oblige, Enchanted Portals passera par la case Kickstarter.

C’est un fait indéniable. Depuis sa sortie, Cuphead a marqué bon nombre de joueurs. Parmi eux, les espagnols du tout petit Xixo Games Studio. Ils l’ont tellement aimé qu’ils ont décidé de faire d’un jeu hommage, la première production du studio. Ainsi naquit Enchanted Portals. Si une campagne kickstarter fut envisager dés le départ pour financer le projet, un éditeur fut aussi trouvé. Mais soucieux de garder le contrôle sur la production, les membres de Xixo Games Studio préférèrent annuler la collaboration avec l’éditeur et relancer la campagne kickstarter. Cette dernière n’a pas encore débuté.

A l’instar des deux héros de Cuphead ou des deux seuls membres de Xixo Games Studio, Enchanted Portals vous mettra dans la peau de deux protagonistes. Bobby et Penny, deux apprentis sorciers qui tel Mickey dans le segment d’animation “l’apprenti sorcier” s’ennuient et se mettent à jouer avec des pouvoirs qu’ils ne maîtrisent pas. La conséquence ne sera pas comme pour Mickey une inondation doublée d’une invasion de balai, Mais l’ouverture d’un portail entraînant les deux jeunes magiciens dans des mondes étranges et variés. À vous de les sortir de ce pétrin.

Le jeu est pensé comme un hommage à Cuphead. C’est donc sans surprise qu’il en utilise son esthétique 2D et possède un gameplay quasi identique. Ce qui fut, suite à la diffusion des premières images, rapidement signalé aux deux créateurs par la communauté. Si certaines personnes ont hurlé au plagiat, d’autres ont vu l’intention d’hommage et ont soutenu le projet en espérant des variations, comparé à la source d’inspiration. Et bien ils n’ont pas fait la sourde oreille chez Xixo Games Studio. Ils comptent se distinguer entre autres en apportant plus de plateforme. Un élément qui manquait chez Cuphead selon certains. Il devrait y avoir aussi un grand nombre d’interactions entre le personnage et l’environnement, histoire de pimenter l’expérience de jeu.

Visuellement, Enchanted Portals se semble pas se différencier d’un trait de son modèle. Ce sera certainement sur le plan musicale qu’il réussira à se démarquer. Les musiques devraient coller à l’ambiance des mondes visités par Bobby et Penny. Apportant ainsi plus de variété que le sempiternel Jazz/Ragtime de Cuphead (mais en vrai on s’en lasse jamais).

En tous cas, il est plaisant de se dire que le développement de Enchanted Portals sera un dialogue entre deux amoureux de Cuphead et une communauté toute aussi amoureuse qui les guidera grâce à de nombreuses critiques constructives.

Enchanted Portals est actuellement confirmé sur PC, Switch et PS4. Xixo Games Studio souhaiterait porter son titre sur un maximum de support. Cela dépendant évidement du succès de la campagne kickstarter.