Amnesia: Rebirth – Retour de l’enfer vu par Frictional Games

Un voyage au cœur de la résilience humaine.

Après une phase de teasing, le studio Frictional Games dévoile enfin son nouveau projet. Et il s’agit ni plus ni moins d’une suite à leur série phare Amnesia. Intitulé Amnesia: Rebirth, cet épisode promet une descente en enfer, au pays de la désolation et du désespoir. Pour le moment, très peu d’informations ont été communiquées. Tout ce que nous savons c’est que le joueur incarnera une certaine Tasi Trianon en quête de la vérité sur son passé. Fragment par fragment, l’héroïne devra retrouver son chemin dans ces ténèbres.

Au visionnage de la bande-annonce (présentée plus bas) et du site officiel, nous pouvons affirmer que le scénario tournera autour d’un bébé (fausse couche ?). D’ailleurs, Amnesia: Rebirth est présenté comme un voyage au coeur de la résilience humaine. À comprendre ici, l’acceptation d’un traumatisme afin que la victime ne vive dans le déni ou dans le malheur. Nous savons également que le jeu prendra place dans le désert algérien, un cadre atypique qui attise d’ores et déjà notre curiosité. Un traumatisme et un désert, voilà un titre qui promet de belles heures sombres devant son écran. Et quand on y pense, le désert est l’environnement idéal pour se reconstruire : un lieu vide et sans repère. Bref nous divaguons mais l’impatience est de mise. Il faut dire que Frictionnal Games est passé maître en matière de jeux d’horreur à la première personne. Déjà convaincant avec la série des Amnesia (The Dark Descent et A Machine for Pigs), le studio suédois a enfoncé le clou avec SOMA.

Amnesia: Rebirth sortira en automne 2020 (pas plus de précision quant à sa sortie) sur PlayStation 4 et PC. Vous pouvez déjà soutenir le jeu en l’ajoutant dans votre whishlist de Steam. On se quitte avec le trailer d’annonce, attendez-vous à quelques frayeurs…