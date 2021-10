Mais au fait, qu’est-ce qu’un Metroidvania ?

Si la sortie prochaine de Metroid Dread est un événement, c’est aussi parce qu’au-delà des qualités intrinsèques du titre (qualités supposées et espérées, on n’y a pas encore joué…), il s’agit d’une série fondatrice. À tel point que son titre est devenu un genre : le Metroidvania. Mais alors de quoi parle-t-on ? D’abord, pas uniquement de Metroid. Rendons à Capcom ce qui appartient aussi à Capcom, le genre Metroidvania est un mot-valise, comme portemanteau, informatique (information + électronique. Eh ouais !) ou l’imbitable « attachiante ». C’est donc à la fois Metroid et Castlevania qui offrirent son patronyme au genre.

Un jeu de type Metroidvania est un sous-genre de la plus large catégorie des jeux de plateforme. Il s’agit d’un jeu se déroulant sur une carte unique et vaste (ou alors divisée en zones reliées par un hub), dans laquelle le personnage va évoluer au gré des capacités qu’il apprendra pendant son aventure. Typiquement, un passage à gauche de l’écran est trop haut, nous allons donc nous rendre à droite où, au bout d’un moment, on apprendra le double saut. Il sera alors temps de retourner sur l’écran initial pour accéder au passage de gauche, désormais accessible grâce à notre nouvelle compétence.

Toute la science du Metroidvania est de réussir à gérer le level design pour que les nombreux allers-retours inhérents au genre ne soient pas trop pénibles. La grande majorité des titres portant cette étiquette est en 2D, mais de nombreux titres en 3D usent de mécaniques de Metroidvania (allers-retours sur la carte, zones déblocables au fur et à mesure des compétences gagnées…), de Ratchet & Clank à Control en passant par les Batman Arkham.

La saga Metroid fête déjà ses 35 ans, et le genre dont elle a accouché est en pleine forme. De très nombreux platformers 2D sortis récemment sont en effet des Metroidvanias : Guacamelee 1 et 2, la série des Shantae, Ori et sa suite, Dead Cells, Blasphemous, Axiom Verge ou bien évidemment Bloodstained, signé Koji Igarashi, auteur de Castlevania: Symphony of the Night et donc l’un des papas du genre, par ailleurs parfois appelé Igavania, d’après Igarashi !

Igarashi a d’ailleurs donné une conférence sur le genre lors de la GDC 2014, conférence que vous pourrez visionner ici (en anglais) pour devenir incollable sur le genre Metroidvania !