Dead Cells – Une série animée en préparation pour ADN

Dead Cells n’en finit plus de se développer, après un DLC en crossover avec Castlevania et un jeu de plateau, le rogue-like édité et développé par Motion Twin fera également l’objet d’une adaptation animée pour la plateforme ADN. Une adaptation 100% française puisqu’elle sera assurée par le studio d’animation Bobbypilss, créateur de la série Peepoodoo et déjà responsable d’une adaptation de jeu vidéo pour le petit écran avec Far Cry: Captain Laserhawk bientôt disponible sur Netflix.

Il ne s’agît pas de la première incursion du studio dans l’univers Dead Cells puisqu’il était déjà à l’œuvre sur les trailers animés du jeu. La série se développera sur dix épisodes de sept minutes chacun et se présente comme une comédie d’action insolente, fidèle donc à l’ADN du studio, habitué aux productions trash, plus proche d’un South Park que de la série Arcane. Une note d’intention confirmé par le synopsis officiel de la série :

« Sur une île maudite, rongée par une étrange peste appelée le Mal-Être, un roi fait développer un remède par ses alchimistes afin de sauver son peuple de la maladie… mais le remède transforme les habitants du royaume en monstres ! Il décide alors de créer une armée en utilisant ce fameux remède, mais très vite la situation devient incontrôlable… Une prophétie révèle l’avènement d’un héros immortel à la tête enflammée, qui ramènera la paix en tuant le Roi Démon, responsable de ce chaos. En vérité, trouver le remède au Mal-Être – il s’en tape. Ramener la paix ? Il veut surtout qu’on la lui foute !«

La série sera également réalisée par Gaspard Sumeire, réalisateur des Kassos, ce qui fini de confirmer l’orientation humour trash de l’adaptation.

Côté esthétique, l’aspect visuel de la saga semble avoir été conservé si l’on se base sur le trailer de la série et sur des environnements partagés par le réalisateur de la série. En espérant que le grand écart ne sera pas trop grand entre des environnements gothiques somptueux et un humour potentiellement en dessous de la ceinture, pas certain en tout cas que la série puisse être montré à un public trop jeune. Si Motion Twin a fait le choix de la continuité en conservant le studio Bobbypils à la production, le choix de Sumeire est plus surprenant. La série créée pour alimenter le lot de créations originales réclamée par la plateforme française ADN sera d’abord disponible en France et en Belgique avant de pouvoir être découverte par un public international. La série sera disponible courant 2024.