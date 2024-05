The Wayward Realms – Un Kickstarter pour le successeur spirituel de Daggerfall

Le RPG a de beaux jours devant lui. The Wayward Realms, projet de OnceLost Games, et piloté par un des vétérans de Daggerfall, probablement le meilleur Elder Scrolls, lance son Kickstarter en mai 2024.

Posons les bases de Daggerfall, sorti en 1996, qui est un projet fou et ambitieux. La carte, océan compris, a une superficie de 346 368 km², soit la surface de l’Allemagne. Pourquoi délivrer cette information aussi grandiloquente qu’inutile nous direz-vous ? En termes de scope, Wayward Realms voit tout aussi grand avec pas moins d’une centaine de milliers de PNJ dans une ville.

Si les vieux de la vieille se disent qu’une actualisation graphique de Daggerfall ne peut être qu’une bonne idée, le projet semble aussi vouloir remettre aux centres les vieilles valeurs du RPG. On notera que Ted Peterson, ancien team lead sur Daggerfall et Creative Director et CEO chez OnceLost Games qualifie le genre de Wayward Realms de Grand RPG, excusez du peu.

Autrement, nous avons droit au discours classique : les valeurs du genre restaurées, des choix qui auront des incidences majeures sur le monde, un Unreal Engine 5 maîtrisé et un appel au don pour le projet Kickstarter. Si vous aussi vous n’êtes pas né de la dernière pluie, vous savez que la mesure et la patience sont de mises. Un early access est prévu, il donnera accès au prologue qui se situe sur une île nommée Eyjar.

Conscient du sentiment d’inquiétude qu’a semé Starfield, OnceLost Games surfe sur un sentiment nostalgique et sur la démesure de son héritage bien senti. Le jeu ne semble pas inventer grand-chose : factions, roleplay, donjons, en bref les classiques du RPG qui sentent un peu la naphtaline, il faut le dire, mais quelques fonctionnalités éveillent tout de même notre intérêt comme l’escalade notamment.

Comme toujours, il faut prendre ces communications avec des pincettes et trier le bon grain de l’ivraie, chose encore difficile avec un projet aussi pharaonique que précoce. Toutefois, on voit que l’envie de faire du RPG à l’ancienne ne s’est pas encore tarie et que la confiance ternie des joueurs pour Bethesda peut profiter à d’autres.