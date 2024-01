Exodus – Le Starfield qu’on n’a pas eu ?

Oui, ce serait un peu facile de comparer chaque nouveau jeu de science-fiction annoncé avec Starfield. Mais après tout, c’est bien le jeu de Bethesda qui s’est présenté pendant des mois, voire des années, comme le nouveau mètre-étalon du genre (jusqu’à ce qu’on découvre à sa sortie ce qu’il en était vraiment…). Cependant, avec Exodus, les parallèles vont un peu plus loin que juste le genre science-fiction.

La superbe bande-annonce narrative nous présente une héroïne qui chasse des reliques mystérieuses à travers la galaxie, tandis qu’elle est confrontée à des entités extra-terrestres qui ne sont pas décidées à la laisser faire… Une quête qui aura pour but d’apporter à l’humanité d’immenses progrès scientifiques. C’est bien, dans les grandes lignes, la quête principale de Starfield ! Mais de plus – et alors attention au petit spoiler qui va suivre si vous n’avez pas encore vu la fin de l’exclu Xbox – l’aventure débouche sur une déformation de la ligne temporelle, là encore, comme dans Starfield !

Ce qui n’est pas comme dans Starfield, par contre, c’est la mise en scène, un ingrédient complètement absent du jeu de Bethesda parfaitement maîtrisé dans le trailer d’Exodus. Alors certes, il ne s’agit que d’une bande-annonce cinématique, qui ne montre aucune image de gameplay, mais on a déjà très, très envie d’en savoir plus sur cette histoire et ces personnages dont on n’a pourtant qu’un bref aperçu !

Il faut dire que derrière le jeu, à la manoeuvre, il n’y a pas n’importe qui : au sein du studio baptisé Archetype Entertainment se trouvent des vétérans ayant travaillé sur des pointures du jeu de rôles, dont un certain Mass Effect, qui malgré ses dix ans bien tassés tiendrait encore, selon certains, la dragée haute à Starfield… Les co-fondateurs du studio, James Ohlen et Chad Robertson ont ainsi travaillé sur Baldur’s Gate, Dragon Age ou Mass Effect Andromeda. Et leur studio (dont Exodus est le premier jeu) est soutenu par Wizards of the Coast, éditeur de Magic The Gathering et de nombreux jeux de rôles sur table, mais aussi propriété d’Hasbro, qui édite Donjons & Dragons ! Autant dire qu’en termes de références RPG, on trouvera difficilement mieux armé.

Aucune fenêtre de sortie n’est encore annoncée, mais la page officielle du jeu propose de s’inscrire à la newsletter avant avril 2024 pour obtenir des bonus à la sortie du jeu… Alors peut-être peut-on imaginer une sortie pour le second semestre de cette année ? En tous cas, le trailer nous a rendu très impatients !