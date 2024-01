Star Wars Outlaws – Dans les temps (pour le moment ?)

Lorsqu’on évoque les retards dans le monde du travail, certains corps de métiers nous viennent immédiatement en tête. On pense notamment au bâtiment, souvent cible de critiques (à tort ou à raison, ce n’est pas le propos ici), mais malheureusement, notre média préféré est de moins en moins épargné par le phénomène.

Débutons tout de même par une bonne nouvelle. Le très attendu Star Wars Outlaws, développé par Ubisoft est toujours prévu pour 2024. Disney, propriétaire de la licence, vient en effet de lister le jeu dans une liste des vingt-quatre choses à ne pas manquer dans l’univers de la marque pour cette année. Au départ, le blog officiel des parcs Disney faisait même mention de « fin 2024 », avant d’être édité et de revenir à un simple « 2024 », Ubisoft ayant même pris le soin de contacter IGN pour démentir le premier post.

Rétropédalage donc, d’une fenêtre précise à une plus générale, moins risquée et engageante sans doute pour le studio. Star Wars Outlaws confirmé en 2024, mais une partie de nous a toujours du mal à y croire. Pourquoi ? Car le monde du jeu vidéo commence à avoir une fâcheuse tendance à annoncer des dates sans parvenir à tenir les délais, notamment sur ses AAA. Et aussi car on parle là du studio derrière l’arlésienne Skull and Bones…

Blague à part, on espère grandement pouvoir mettre la main dès cette année sur le futur jeu Star Wars en monde ouvert. Une grande liberté d’action, de nombreuses planètes et la possibilité d’incarner autre chose qu’un chevalier Jedi, la promesse est plutôt alléchante.

Mais depuis quelques années, les reports et les annulations s’enchainent, et Ubisoft est loin d’être le seul touché. Mais pourquoi les éditeurs ont-ils besoin d’annoncer des dates de sorties si tôt ? On parle quand même de produits nécessitant un travail de longue haleine, dans lequel l’aspect humain est prépondérant. Regardez les effets du crunch sur les équipes, et vous comprendrez rapidement tout le mal que peut apporter une date de sortie mal jugée.

Une nouvelle fois, c’est du côté des financiers qu’il faut se tourner pour trouver la réponse. Annoncer un jeu tôt, c’est d’abord faire monter la hype. Aujourd’hui, on sort des trailers à tout va, qui en mettent plein les yeux, alors même qu’on n’est pas assuré que le jeu soit viable ou puisse même voir le jour.

En misant sur des fenêtres de sorties (quitte à ne pas pouvoir les tenir), les éditeurs jouent aussi avec leurs comptes. Au moment de la clôture d’une année fiscale, il peut être plus ou moins intéressant d’annoncer un gros projet pour l’année à venir. Les médias s’emparent directement de l’information, et un projet en simple développement devient objet d’attente.

Pour le moment, aucune piste sérieuse ne laisse à penser que Star Wars Outlaws pourrait être reporté, bien au contraire. Mais qu’il sorte en 2024 ou en 2025, finalement, on s’en moque. En tant que joueur, mais surtout qu’humain, on espère simplement un bon jeu, créé dans le respect des employés. Mieux vaut un bon report qu’un jeu bâclé. Tout serait sans plus simple si tout n’était pas annoncé des mois voire des années en avance, et qu’on laissait les équipes faire tranquillement leur travail.