Star Wars Eclipse – L’ADN Quantic Dream ne sera pas renié

Il y a quelque temps, durant une cérémonie des Game Awards lointaine, très lointaine, Star Wars Eclipse était annoncé. Bon, 2021, ce n’est finalement pas si lointain que ça, mais rien que pour la référence… En revanche, depuis, c’était quasiment silence radio en ce qui concerne le projet développé par Quantic Dream. Mais le studio s’est rappelé au bon souvenir des fans de l’univers de Georges Lucas au travers de la voix de Lisa Pendse, la vice-présidente du marketing.

Dans un entretien à IGN pendant le Tokyo Game Show, elle a dévoilé quelques informations sur ce gros projet. Première bonne nouvelle, il n’a pas été abandonné. Ouf. Deuxième nouvelle, Star Wars oblige, il s’agira bien d’un jeu d’action/aventure. Ne vous attendez donc pas à un Detroit: Become Human au pays des Jedi.

Mais alors, Star Wars Eclipse ne sera-t-il donc qu’un énième jeu copié-collé dans l’univers de la guerre des étoiles ? Venant de Quantic Dream, cela serait surprenant et, avouons-le, décevant. Car si le studio est devenu la référence qu’il est aujourd’hui, c’est en se démarquant, en créant des jeux différents. Mais est-il possible d’innover dans un univers qui a déjà été rongé jusqu’à la moelle, et dont la branche dure des fans pourrait s’offusquer d’un contenu non canon ?

On peut donc s’attendre à de nombreux nœuds scénaristiques, à des possibilités d’incarner plusieurs personnages, ou à des points de non-retours dont le studio s’est fait une spécialité. Surtout, le studio a teasé sa volonté de créer une aventure différente pour chaque joueur. En fonction de vos décisions, l’univers ne devrait pas évoluer de la même façon. Même si un personnage jouable devait mourir, le jeu ne s’arrêterait pas pour autant, vous laissant continuer l’aventure avec un autre personnage, assurant une continuité et une logique temporelle rarement vue dans un jeu d’action.

Attention, pour le moment, tout n’est que promesse, et il serait prudent de ne pas s’enflammer. D’autant que le jeu n’a toujours pas de date de sortie, ni même de fenêtre. Certaines rumeurs tablent sur 2026, ce qui signifierait que le développement n’en serait qu’à ses balbutiements. Bien de l’eau aura coulé sous les ponts.

La promesse de Quantic Dream a tout de même de quoi faire rêver, et ce serait mentir que de dire qu’elle ne nous hype pas. Car même si la saga Star Wars Jedi est une réussite, et prépare déjà son troisième opus, elle reste une franchise d’action classique. En attendant d’en savoir plus, Star Wars Outlaws, prévu pour 2024 chez Ubisoft, sera le prochain jeu à se présenter dans la zone de décollage. Il est déjà attendu au tournant.