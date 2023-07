Electronic Arts planche déjà sur le successeur de Jedi: Survivor

2023 est d’ores et déjà une grande année pour Star Wars. Entre la sortie de la 3ème saison du Mandalorian, les futures séries Ahsoka et Skeleton Crew sur Disney +, et l’annonce de plusieurs films dans un futur plus ou moins proche, Disney compte bien faire parler de l’univers de la guerre des étoiles dans les mois à venir. D’un point de vue vidéoludique, Star Wars Jedi: Survivor a été un beau succès critique et public, à tel point qu’une suite est déjà dans les tuyaux.

Respawn Entertainment, studio appartenant à Electronic Arts, vient en effet de publier plusieurs offres d’emplois en lien avec un futur jeu estampillé Star Wars Jedi. Après les annonces récentes du directeur de la série, Stig Asmussen, qui souhaitait que la saga deviennent une trilogie, le doute n’est quasiment plus permis: un troisième jeu Star Wars Jedi verra le jour. A l’heure actuelle, le studio recherche un scénariste, un spécialiste du son, et un spécialiste des animations de combats. Si l’aventure vous tente, et que vous pensez avoir les compétences nécessaires, c’est ici que ça se passe.

Après les deux bons premiers opus, la création d’un troisième épisode ne faisait plus vraiment de doute. D’autant plus que le final de Star Wars Jedi: Survivor a laissé la porte ouverte à pas mal de théories pour la suite. La relation entre Cal Kestis est le côté obscur se développera-t-elle ? La jeune Kata deviendra-t-elle sa padawan ? Voici quelques-unes des questions restées sans réponse à la fin de Jedi:Survivor, et qui pourraient être au centre du troisième volet. A moins que Respawn Entertainment ne surprenne son monde en proposant une aventure centrée sur un tout nouveau personnage…

Star Wars Jedi: Survivor était très attendu après le prometteur Fallen Order, et il n’a pas déçu malgré quelques critiques sur certains aspects techniques. A-t-il pour autant créé assez d’attentes pour assurer un succès au futur troisième jeu, rien n’est moins sûr. D’autant plus qu’à l’image de Marvel, en difficulté actuellement au cinéma, l’overdose n’est pas loin avec l’univers Star Wars. Beaucoup de films, beaucoup de séries de qualités parfois discutables ont récemment divisé le public pourtant fidèle de l’univers. En multipliant les projets, l’univers ne créé plus le sentiment d’attente. Et sans cette attente, une certaines lassitude commence à se faire sentir. Au vu des nombreux projets à venir, attention au retour de bâton qui pourrait être violent dans les prochaines années.

Toutefois, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts d’ici la sortie du troisième jeu Star Wars Jedi. Les temps de développement des AAA ont encore augmenté ces dernières années, et si Electronic Arts n’en est qu’à la phase de recrutement, il faudra compter de longues années avant de voir débarquer le futur de la saga. Le jeu verra-t-il le jour sur cette génération de consoles ? Ce n’est même pas certain.

Avant cela, d’autres jeux vidéo auront déjà pris place dans l’univers créé par Georges Lucas. Star Wars Outlaws est prévu pour 2024, et Quantic Dream a annoncé depuis longtemps son projet Eclipse. D’autres jeux verront sans doute le jour bien avant la sortie du troisième opus de la saga d’Electronic Arts. Sans doute de nombreuses sources d’inspiration pour les développeurs de Respawn Entertainment.