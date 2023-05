Star Wars – Peut-on s’attendre à une suite d’Empire at War ?

La richesse de l’univers Star Wars a permis l’adaptation de la franchise en jeux vidéo au sein de genres très divers, allant des MMORPG à la Kotor, aux FPS multijoueurs à la Battlefront, en passant par les jeux de stratégie (RTS) à la Empire at War, et autres jeux d’action tels que la série des Jedi: Fallen Order/Survivor. Il y en a pour tous les goûts et aucun genre de jeu n’a été épargné au cours des dernières décennies. Si beaucoup de joueurs peuvent se lamenter à propos de l’abandon des Battlefront, et d’autres du silence assourdissant autour d’un séduisant remake de Kotor, peut-être que les fans du jeu de stratégie, développé par Petroglyph Games en 2006, peuvent enfin avoir des espérances légitimes concernant une éventuelle suite à ce jeu emblématique d’un certain âge d’or des STR.

Attention cependant, car tout part d’une rumeur, plus précisément d’un échange entre deux journalistes sur Twitter, et par conséquent de très grosses pincettes sont de mise, quand bien même le sérieux et la réputation des journalistes plaident pour la fiabilité de leurs propos. Lors de la journée emblématique du 4 mai, symbolique pour les fans de la franchise du fait d’un jeu de mots en anglais – May the Fourth/May the Force, (be with you) –, le journaliste britannique Josh West, de GamesRadar+, a réalisé pour l’occasion un classement de ses dix jeux Star Wars préférés, dans lequel il précise fièrement avoir pu y placer Empire at War. Ce à quoi lui répond le journaliste Andy Robinson, de VGC news, qu’il n’aurait pas à attendre longtemps avant de voir un nouveau RTS dans l’univers de Star Wars, précisant qu’il serait développé par un studio renommé et non-annoncé.

I imagine you won't have to wait much longer for a Star Wars RTS from a big-name developer… — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) May 4, 2023

Petit teasing, rumeurs de milieux journalistiques ou bien blague de mauvais goût, difficile de trancher et d’en conclure quoi que ce soit. Cependant, il est vrai que le genre des RTS a été largement délaissé par les studios chargés de produire des jeux dans l’univers imaginé par Georges Lucas, alors même que le seul STR estampillé Star Wars a été un succès critique et populaire, et qu’Empire at War est toujours soutenu par une forte communauté de moddeurs proposant d’y revivre la Guerre des Clones ou de mettre les graphismes au goût du jour.

Dans la discussion, BitReactor et Respawn sont brièvement nommés comme étant susceptibles d’être derrière un tel projet. Or, on sait qu’effectivement, des jeux Star Wars sont en gestation au sein de nombreux studios, et que Petroglyph Games, derrière Empire at War en 2006, vient tout juste de sortir The Great War: Western Front. Dès lors, il est peu probable que ce studio soit chargé d’une suite, et on ne s’en attriste pas, car les talents de l’époque n’y sont certainement plus. À voir donc ce que l’avenir nous réserve, en espérant de bonnes surprises pour les amateurs de STR en général, et les loyaux fans d’Empire at War en particulier.