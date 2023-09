Star Wars Jedi – Cal Kestis rempile pour un troisième opus

Après un premier épisode fort sympathique en 2019 et une suite encore plus aboutie sortie un peu plus tôt cette année, on peut dire que les développeurs de Respawn Entertainment ont trouvé une formule gagnante pour leur licence Star Wars Jedi. Un mélange entre jeu d’action et d’exploration presque « metroidvaniesque » dans un univers aussi iconique que celui imaginé par Georges Lucas, il n’en fallait pas beaucoup plus pour que la formule rencontre son public.

Ainsi, il n’est pas si étonnant que le développement d’un troisième épisode soit déjà entamé. Et si jusqu’à présent personne ne l’avait encore confirmé, ce n’est plus le cas puisque Cameron Monaghan vient de vendre la mèche. En effet, au détour d’une interview accordée lors de l’Ocala Comic Con, l’acteur incarnant Cal Kestis, héros des deux épisodes, a validé l’existence d’un nouveau Star Wars Jedi :

« Nous travaillons sur un troisième et nous sommes en train de le faire en ce moment. C’est un grand projet et il y a eu quelques discussions jusqu’à présent, mais j’espère que lorsque tout sera dit et fait, nous pourrons y aller et créer quelque chose de vraiment cool. »

Par ailleurs, le directeur des jeux Star Wars Jedi, Stig Asmussen, avait déjà par le passé évoqué son envie de produire une trilogie autour de Cal, néanmoins, son départ du studio il y a quelques semaines n’augurait pas du meilleur. Les déclarations d’EA, maison mère de Respawn Entertainment, pourrait même laisser penser que l’éditeur aurait des envies de restreindre les libertés créatives du studio, ou du moins d’y insuffler quelques unes de leurs idées. Et quand on connait l’amour d’EA pour les sources de rémunérations les plus douteuses, les âmes les plus suspicieuses pourraient en déduire qu’il s’agit là d’une raison éventuelle au départ d’Asmussen.

Bien entendu, rien ne permet de l’affirmer à ce jour. Ce qui est certain cependant, c’est que le studio a réussi à se forger une solide réputation en interne, comme en atteste la déclaration d’Andrew Wilson, PDG d’EA, très axée sur la valeur à dégager du studio :

« C’est une équipe incroyable et ils ont créé une valeur incroyable pour nous, pour nos actionnaires et certainement pour ces communautés mondiales de joueurs d’Apex et de la série Jedi. Et vous devriez imaginer qu’il se passe d’autres choses chez Respawn qui nous enthousiasment beaucoup, dont nous n’allons pas parler mais dont nous sommes très excités, compte tenu de la qualité de ce groupe. »

L’argent, toujours l’argent. Évidemment, c’est le nerf de la guerre, et encore plus dans un industrie ou chaque projet triple voire quadruple A peut mettre en péril un studio en cas de revers commercial, mais c’est pourtant quand les équipes commerciales des éditeurs fourrent un peu trop leur nez dans les affaires des créatifs que bien souvent l’échec survient.

Combien de licences avons nous vu dépérir car le besoin de rentabilité supplantait les élans de créativité. Overwatch en est un parfait exemple récent. Jeu de l’année en 2016, sa suite, sortie l’an dernier, a complètement changé son aspect économique, optant pour un modèle free to play rempli de microtransactions et de Battle Pass, délaissant honteusement le contenu réel du jeu. Un beau gâchis, sanctionné par les joueurs qui l’ont très rapidement boudé, provoquant l’annulation d’un contenu solo pourtant au cœur de la communication de Blizzard avant sa sortie.

Les dangers sont donc nombreux pour ce futur troisième épisode à Star Wars Jedi. S’il convient de nous réjouir qu’une excellente licence soit renouvelée pour un jeu supplémentaire, restons néanmoins prudent car tous les signaux ne sont pas complètement au vert et il serait vraiment dommage que la saga se conclue par un plongeon dans le coté obscur de l’industrie.