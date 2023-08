Star Wars Jedi: Survivor – EA et Respawn rétropédalent ?

Ce mercredi 2 août 2023, EA et Respawn nous ont réservé une annonce surprise : Star Wars Jedi Survivor, qui a été exclusivement lancé en avril dernier sur les consoles nouvelle génération et PC, sera bientôt mis à la disposition des joueurs PS4 et Xbox One. La déclaration prend de court et bouleverse même la certitude que l’on avait. Qui pensait en effet à une telle arrivée, surtout après les propos de l’homme à la tête de la production (Stig Asmussen) ? Mais doit-on être étonné outre mesure ?

Au départ, quand l’épisode a été dévoilé par Electronic Arts, on nous parlait en effet d’une volonté d’utiliser au maximum les capacités des dernières machines de Sony et Microsoft. Le résultat a-t-il été satisfaisant ? Pas tout à fait, apparemment. Nombreux sont ceux qui critiquaient des performances assez en deçà. Mais, peu importe, toujours est-il que c’était l’intention première. Cela impliquait donc de faire une croix sur les consoles précédentes. Une décision qui, logiquement, décevait pas mal de joueurs. Des joueurs qui peuvent désormais sortir de leur mécontentement, même s’ils ne sont pas vraiment près d’avoir leur copie du jeu, étant donné qu’il viendrait tout juste d’entrer en développement.

Cela pose évidemment des questions. Tout ce qui leur importait finalement, c’était de privilégier avant tout les versions new gen, et ce, dans un soucis de performance, donc. Vraiment ? Et si la raison était ailleurs justement ? L’une de hypothèses que l’on peut avancer concerne les coûts de production, qui, semble-t-il, auraient largement grimpés au cours de ces derniers mois. Une contrainte qui aurait pu même être à l’origine de nombreuses annulations.

Ainsi, le succès apparemment flamboyant de Star Wars Jedi: Survivor, notamment au Royaume-Uni où il a été le second plus gros lancement de ce début d’année 2023 juste derrière Hogwarts Legacy, aurait peut-être pas mal aidé Respawn pour prétendre au développement des nouvelles moutures, lesquelles prouvent encore une fois l’importance et la présence toujours actuelle des consoles censément reléguées au passé. N’est-ce pas d’ailleurs le cas ? On a du mal à voir comment les développeurs vont s’y prendre pour livrer un exemplaire digne.

De leur côté, les possesseurs des versions déjà parues (PS5 et Xbox Series) ne seront pas en reste et auront certainement le plaisir de voir arriver prochainement quelques améliorations. Cependant, la date de l’apport de ces correctifs reste, à l’image des nouvelles moutures, encore inconnue. Mais que les joueurs se rassurent, ils ne seront pas « laissés à l’abandon » au profit de ces nouveaux projets à venir. Au contraire, EA assure « qu’ils resteront prioritaires ». De quoi espérer des détails prochainement sur lesdites améliorations ?