Ubisoft – Publicités in-game, une « erreur technique » pas rassurante

Si vous êtes adepte des jeux mobiles, vous êtes déjà des habitués du phénomène. Pour les consommateurs de jeux PC et consoles, c’est encore une rareté. Ce phénomène, c’est celui de la publicité in-game. Autrement dit, ces moments plus ou moins discrets où les développeurs posent tranquillement une petite pub à l’intérieur d’un jeu. Dans l’oeil du cyclone cette semaine pour cette pratique, Ubisoft. Il faut dire que dans le genre, l’entreprise n’a pas fait dans le subliminal.

Alors qu’il était tranquillement en train de jouer à Assassin’s Creed Odyssey, un utilisateur de Reddit a vu débarquer une publicité pour un autre jeu Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage lors de son passage dans les menus. Une image s’est ainsi affichée sur son écran durant quelques secondes avant de laisser place à la map, action désirée au départ par l’utilisateur.

Cela aurait pu être rapidement oublié s’il s’était s’agit d’un simple acte isolé. Malheureusement, les récits d’autres expériences du même genre se sont multipliés, majoritairement vécues par des utilisateurs américains. Toujours la même publicité pour la promo Black Friday de Assassin’s Creed Mirage, diffusée durant des parties d’autres jeux de la franchise.

Alerté, et conscient du bad-buzz en cours, Ubisoft a rapidement tenu à se justifier. Et a plaidé l’erreur technique, réparée depuis. Mais pouvons-nous y croire ?

L’entreprise française est connue pour son penchant pour l’autopromotion, notamment via les menus principaux de ses jeux. La main page d’AC Valhalla par exemple, a parfois plus des airs de boutique en ligne que d’un vrai menu de jeu vidéos. Achats d’autres jeux, contenus additionnels ou encore petits skins, tout est rapidement accessible, et rarement gratuit.

On se serait donc pas surpris que la prochaine étape soit la publicité in-game. Après tout, si des logos de marques sont visibles partout durant nos parties de NBA2K, EA Sports FC ou encore F1 23, pourquoi Ubisoft n’aurait-il pas le droit de tenter sa chance avec Assassin’s Creed ?

Tout simplement car le sponsoring sportif passe beaucoup mieux tant il est ancré dans l’imaginaire collectif. Sport rime avec publicité, c’est acté, et ça ne dérange plus personne. Au contraire, les publicités lachées par Ubisoft durant les parties ont reçu un très mauvais accueil. Certains joueurs estiment (à juste titre selon nous) que ce n’est pas leur place, et n’hésiteront pas à boycotter la marque si cela devait se reproduire.

Eh oui, la société évolue, mais heureusement, l’Homme reste encore capable de réfléchir par lui-même. Et pour le coup, c’est tant mieux, car on ne paye pas quatre-vingt euros pour se voir infliger des contenus intempestifs, quels qu’ils soient, surtout à une période où on tente de protéger les plus jeunes joueurs.

S’il ne s’agit pas d’une erreur mais d’un premier test grandeur nature (non-concluant à priori) des publicités in-game chez Ubisoft, alors il y a mensonge de la part du studio français, et c’est plutôt grave. Si au contraire, il s’agit réellement d’une erreur, il reste indéniable que la publicité était d’ores et déjà prête pour être diffusée à un moment ou à un autre du Black Friday. Pas de fumée sans feu. Faute de preuves, on croira donc Ubisoft pour cette fois, mais suivrons avec attention l’avenir de la relation trielle entre Ubisoft, jeu vidéo et publicité.