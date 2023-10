Ubisoft toujours enlisé – Ventes décevantes, report, mises en examen…

Assassin’s Creed Mirage est une bonne nouvelle pour les fans de la saga, qui y trouvent un jeu contenu mais opérant un retour aux fondamentaux, et pour Ubisoft, qui avait bien besoin de cet accueil positif alors que les périodes troubles s’enchaînent pour la société française.

Hélas, il semble que les ventes soient un poil décevantes. Le dernier opus de la saga phare d’Ubisoft n’aura pas réussi à détrôner EA Sports FC 24 du top des meilleures ventes de jeux en Angleterre (un secteur scruté par les analystes, parce que premier marché du jeu vidéo en Europe, mais aussi parce que souvent annonciateur de tendances plus générales). Pourtant, le jeu de foot d’Electronic Arts est sorti une semaine avant (on aurait donc pu imaginer une petite érosion naturelle des ventes), et le jeu d’Ubisoft, pensé d’abord comme un DLC, est vendu moins cher que la moyenne.

Un argument qui aurait pu (dû ?) le placer en tête des ventes, mais qui n’aura pas suffi, comme le montre le bilan hebdomadaires établi par GFK. Moitié méthode Coué, moitié damage control, Ubisoft insiste lui sur la bonne réception critique du jeu, et le nombre de caresses distribuées aux chats qu’on rencontre en jeu…

Thank you all for joining us on Basim's journey in 9th Century Baghdad!

We are thrilled by the response from the community and for embracing our homage to the roots of the AC franchise. #AssassinsCreed pic.twitter.com/KnL2YxGION

— Assassin's Creed (@assassinscreed) October 11, 2023