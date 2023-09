XDefiant – Le f2p d’Ubisoft a été refusé par Xbox et PlayStation

Nouveau coup dur pour Ubisoft, qui va finir par récupérer le logo du défunt Loriciel : un chat noir ! Pour le groupe français, les mauvaises nouvelles s’entassent en effet comme les objets dans la cale des vaisseaux de Starfield. Dernière péripétie en date, les constructeurs n’ont pas voulu du free to play XDefiant, trop buggé pour obtenir une certification qui lui permettrait de sortir sur consoles. Il faut toutefois souligner l’exercice de transparence réalisé par Mark Rubin, producteur exécutif chez Ubisoft, qui décrit tout le processus et comment XDefiant n’a pas passé les tests auxquels il a été soumis.

« L’examen est une partie du développement où l’on envoie le jeu aux constructeurs (Sony, Xbox, etc.) pour vérifier que le jeu tourne correctement dans leurs environnements. (…) Fin juillet, nous avons commencé le process pour avoir les résultats mi-Aout, qui se sont révélés négatifs. Nous avons alors réalisé qu’il nous restait bien plus de travail de mise en conformité que nous l’avions anticipé. » – Mark Rubin, dans un communiqué sur le site d’Ubisoft

Ubisoft a une petite réputation quant aux bugs qui émaillent ses jeux à leur sortie. Il faut bien comprendre que ceux-ci ont passé les tests constructeurs… Les tristement célèbres (et fort rigolotes) absences de textures dans Assassin’s Creed Unity n’ont pas empêché à l’époque le jeu d’avoir le feu vert des constructeurs… C’est dire l’état dans lequel devait être XDefiant lorsqu’il a été soumis à ces examens !

Le jeu, d’abord annoncé en 2021 (et alors porteur de la licence Tom Clancy, licence abandonnée depuis), devait sortir cet été. On a pu voir que cela n’a pas été le cas, et on sait désormais pourquoi. Depuis mi-aout et le retour négatif quant à la certification, les équipes d’Ubisoft retravaillent sur le jeu pour espérer le rendre conforme au exigences des constructeurs. Mark Rubin écrit qu’il espère pouvoir représenter XDefiant à Sony et Microsoft dans une grosse dizaine de jours, et envisage deux scénarios à partir de là.

« Si les tests sont concluants, le jeu pourrait alors sortir fin septembre. Il y a néanmoins un scénario dans lequel nous obtiendrions une validation conditionnelle, ce qui impliquerait que nous ayons à sortir un patch Day One, contenant les dernières corrections. Dans ce cas, la sortie serait repoussée à mi-octobre, voire fin octobre »

Pour une fois, les difficultés de développement nous permettent d’entrer dans l’arrière-cuisine d’un studio de développement, c’est déjà ça ! Quant au jeu lui-même, peut-être ne faut-il pas en attendre trop, ni concernant la date de sortie, ni concernant le contenu. On pourrait alors être, au mieux, agréablement surpris…