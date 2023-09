Skull and Bones jette par dessus bord un autre directeur créatif !

Dans une atmosphère tendue chez Ubisoft, entre l’annulation d’Immortal Fenyx Rising 2 et le développement de Beyond Good & Evil 2 en état plus ou moins végétatif, le cas Skull And Bones interroge encore et toujours les joueurs.

Il ne suffisait que de l’annonce du départ de le capitaine du navire au niveau créatif, Elisabeth Pellen, pour mettre le feu aux poudres. Elle avait été engagée pour refaçonner l’univers du jeu de piraterie en repartant quasiment d’une page blanche. Une tâche qu’Ubisoft juge comme accomplie, d’après l’explication fournie auprès de Kotaku.

Elisabeth Pellen est arrivée à Ubisoft Singapour il y a cinq ans avec la mission de tout reprendre dans la direction créative de Skull and Bones. Une mission qu’elle a remplie et l’équipe de Skull and Bones est complètement imbibée de sa vision pour délivrer un action RPG naval avec une expérience unique pour nos joueurs.

Ubisoft Singapour ajoute qu’il n’est pas rare pour un directeur de créatif de passer à un autre projet ou changer de rôle.

Skull and Bones avait été annoncé durant l’E3 2017 avec une date de sortie autour d’automne 2018 avant de subir une salve de reports. De nombreux soucis internes ont fait la une de la presse, sur fond d’accusations d’harcèlement sexuel/moral. Le TAFEP (Tripartite Alliance for Fair & Progressive Employment Practices) s’en était même mêlé, avec une enquête à la clé, venant à la conclusion que l’entreprise prenait les mesures nécessaires pour lutter contre les problématiques soulevées.

Pour terminer, rappelons qu’une bêta fermée, déployée à la fin du moins d’août, avait été accueillie de manière mitigée par les testeurs triés sur le volet. Si les avis qui ressortent des bêta sont toujours à prendre avec des pincettes, il reste tout de même beaucoup de travail à Ubisoft pour éviter le naufrage… À moins que le bateau ne soit déjà en train de couler ?