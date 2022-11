Preview Skull and Bones – Dead games tell no tales…

Longtemps attendu, maintes fois repoussé, Skull and Bones devrait normalement amarrer sur nos consoles et PC le 9 mars 2023. Notre passage à la Paris Games Week aura été l’occasion non pas d’y jouer, mais de profiter d’une vidéo de gameplay (commentée en live) d’une quinzaine de minutes pour nous montrer le jeu plus en détails.

Ce fut l’occasion pour nous de découvrir un peu plus en détails les deux phases de jeu : en mer, et sur terre. Pour que ce soit bien clair, les moments où vous serez au sol ne seront que des pauses servant de prétextes pour repartir en mer de plus belle, et il ne semble pas qu’il faille en attendre grand chose.

Il s’agira pour vous de soit accepter des contrats (couler un bateau, piller un trésor, servir d’escorte) auprès du parrain local, soit customiser votre bateau en préparation des combats à venir (coque, canons, et éléments cosmétiques), tout cela en profitant d’un scénario qui s’annonce plutôt léger dans le mode solo.

L’autre raison pour laquelle vous pourriez poser pied à terre sera à la recherche d’un trésor caché sur une île, dans le cadre d’une mission que vous auriez accepté, à l’aide de votre boussole et de votre carte. Toutes ces phases ne vous dépayseront pas si vous avez déjà joué à un Assassin’s Creed, tant le HUD est similaire.

C’est donc plutôt en mer qu’il nous faudra chercher des nouveautés notre bonheur, au milieu des combats, des trésors et des épaves. La navigation n’a pas tant changé que cela depuis Black Flag (2013), à une époque où elle faisait tout le charme du dernier Assassin’s Creed. Toutefois, trois nouveaux angles caméras vous permettront de naviguer au mieux : dans un mode cinématique s’adaptant à la position de l’adversaire, depuis la barre, ou enfin depuis la vigie pour mieux apprécier le panorama ou la situation de combat.

Comme dans Black Flag, la lunette sera aussi de retour pour déterminer le type de bateau auquel vous serez confrontés, et la cargaison que vous pourrez y trouver. Il vous faudra vous préparer à ces affrontements en adaptant l’armure de votre bateau, et les armes que vous équiperez.

Les nouveautés résident plutôt dans l’aspect multijoueur du jeu, sachant que deux alliés pourront vous accompagner durant votre mission, mais que la carte pourra accueillir un total de vingt joueurs. La présence d’alliés vous permettra d’adapter votre tactique de combat de groupe, en variant la combinaison des styles de bateau de votre groupe: rapide, puissant ou « healer ».

Si si, un type de bateau permettra de soutenir les autres, en leur tirant dessus des boulets qui soigneront des dégâts subis, en plus des kits de réparation vous pourrez utiliser dans le même but. Un non-sens qui nous aura laissé perplexes, et qui risque de casser le sentiment de danger des combats.

Les chants marins seront de retour, et changeront en fonction de la région du monde dans laquelle vous vous trouverez. Car oui, le jeu ne se limitera pas aux Caraïbes, et nous avons pu voir un capitaine voguer sur les côtes africaines. Sans que cela apporte un semblant de diversité aux missions proposées. Au final, cette présentation ne nous aura pas appris grand chose de nouveau par rapport au dernier trailer de gameplay du jeu…

Arrivant dix ans après le titre qui aura donné envie d’y jouer, et surtout après un certain Sea of Thieves qui aura su grandir avec sa communauté, Skull and Bones nous paraît être ancré dans le passé, doté de mécaniques d’une autre époque, et tristement redondant. Un constat logique, au vu de son développement chaotique dont on espère une seule chose : que naviguer sur les mers du globe puisse toujours nous apporter la satisfaction d’antant.