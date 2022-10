Far Cry 6 GOTY ou quand Ubisoft essaie de sauver les meubles

Alors que Far Cry 6 fête sa première année de sortie et que tout le contenu promis a d’ores et déjà été distribué via le season pass, nous apprenons qu’Ubisoft avait dans ses cartons une édition dite Game of the Year (ou GOTY). Cette dernière est disponible dès maintenant et regroupe l’intégralité de ce qu’à pu proposer le titre durant l’année, plus un petit quelque chose.

Nous ne savons pas si cette sortie était planifiée pour compenser un éventuel report de Skull & Bones (ce qui est finalement arrivé), ou si cette édition était bien prévue de base, mais elle est bien là. Loin d’être une surprise, Ubisoft étant coutumier des éditions multiples, c’est plutôt la façon avec laquelle elle ,et son contenu supplémentaire, ont été dévoilés qui interroge.

En effet, malgrés quelques rumeurs, Ubisoft n’a aucunement communiquer sur cette nouvelle version de Far Cry 6, avant de finalement la sortir de son chapeau, tout en annonçant un DLC supplémentaire qui sortira plus tard, sans jamais en avoir parlé au préalable. Pour résumer, voici ce que contiendra le GOTY du titre :

Le jeu Far Cry 6

Le season pass et ses 3 DLC : Insanity Control Collapse

Les 3 packs de contenu : Pack chasseur de crocodiles Pack expédition dans la jungle Pack vice

Le DLC à venir intitulé Lost Between Worlds

Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition

Si elle était proposée à tarif préférentiel, cette édition serait un excellent moyen pour les fans de la série de rattraper le coche, mais il n’en est rien. Comptez un bon 119,99 € pour vous procurer Far Cry 6 dans son édition la plus complète, retenez également qu’une mise à niveau à 59,99€ sera proposée aux possesseurs du jeu de base. Ubisoft reste donc fidèle à lui-même et espère sans doute éponger les pertes qu’il risque de subir à la suite du report de Skull & Bones et à l’absence d’un Assassin’s Creed de fin d’année.