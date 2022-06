Ubisoft gave Assassin’s Creed Valhalla en attendant septembre

Il y a 15 ans, Altaïr débarquait sur nos PC, Playstation 3 et Xbox 360 pour nous narrer ses aventures d’assassins. Beaucoup se sont succédés depuis, dont le dernier en date, Eivor d’Assassin’s Creed Valhalla, star de la présentation de ce mardi 14 Juin.

Une présentation consacrée à l’anniversaire d’un monument d’Ubisoft, forcément les joueurs s’attendaient à une belle conférence comme nous avons pu en avoir ces derniers jours, avec notamment le Devolver Direct 2022. Comme nous, ils ont sûrement été déçus puisque c’est en 6 minutes chrono qu’Ubisoft s’est principalement attardé sur du nouveau contenu pour Assassin’s Creed Valhalla ou encore l’arrivée d’Assassin’s Creed Origins en 60fps sur les consoles next-gen. Ce dernier est d’ailleurs jouable gratuitement jusqu’au lundi 20 juin à 18h.

Avant de s’attaquer au nouveau contenu annoncé, le Discovery Tour: Viking Age est désormais disponible en stand-alone sur PC, ainsi que sur les consoles au prix de 19,99€. Pour rappel, ce mode éducatif permet de découvrir et d’explorer l’univers du jeu, pour AC Valhalla : l’ère des Vikings du IX au XIe siècle à partir de travaux d’universitaires et d’historiens.

Comme nous le disions plus haut, Assassin’s Creed Valhalla bénéficie d’une nouvelle mise à jour ainsi que du contenu gratuit permettant d’introduire la deuxième année du jeu. Fait rare, mais le titre étant un tel succès, on imagine mal Ubisoft laisser filer sa poule aux œufs d’or.

Ainsi, parmi ce nouveau contenu, on retrouve les différents festivals de l’année passée comme le Festival d’Oskoreia par exemple, de nouvelles armures ainsi qu’un nouveau bâtiment. Les joueurs pourront également participer au second pack du Défi de Maîtrise. Cet été, une nouvelle expérience gratuite arrive:

Cet été, les joueurs d’Assassin’s Creed Valhalla pourront également prendre part gratuitement au voyage d’Odin, inspiré du genre rogue-lite, qui les mènera dans la spectaculaire région de Niflheim et introduira le nouveau mode de jeu, The Forgotten Saga, qui offrira une toute nouvelle approche du gameplay. – Ubisoft

Dès l’automne, de nouvelles grottes pourront être explorées pour résoudre le mystère des Tombeaux des Trépassés et enfin, une dernière surprise attendra les joueurs en fin d’année puisque les équipes planchent sur le dernier épisode de l’épopée d’Eivor sous la forme d’un chapitre gratuit pour tous les joueurs.

Vous n’êtes pas rassasiés, vous vous attendez à plus ? Aucun problème, Ubisoft vous donne un autre rendez-vous, en septembre plus précisément. Cet événement aura pour thème principal le futur de la série, ce qui aurait pu être abordé pendant la présentation d’anniversaire du 14 juin.

Plusieurs projets sont déjà en route comme le stand-alone Assassin’s Creed Rift où, d’après les rumeurs, le joueur suivrait Basim, un personnage important de Valhalla dans un opus sans un immense monde ouvert et où la furtivité serait priorisée. On pense également à un certain Assassin’s Creed Infinity, présenté par Ubisoft comme un « Metaverse » de la célèbre saga d’assassins. Il s’agirait d’une plateforme de jeu évolutive, en ligne, à laquelle du nouveau contenu serait fréquemment ajouté tels que des éléments narratifs. Avec son côté « game as a service », ce projet gargantuesque ne serait pas free-to-play.

En attendant ce fameux rendez-vous, vous pouvez découvrir la saison 2 du contenu d’Assassin’s Creed Valhalla, ou encore découvrir Assassin’s Creed Origins gratuitement et en 60 fps pour les détenteurs des consoles nex-gen. Un site officiel a également été mis en ligne et promet une jolie dose de nostalgie au fil de l’été. Chaque semaine, un jeu sera mis à l’honneur, un fan-kit n’attend que vous pour être téléchargé et bien d’autres petits événements !