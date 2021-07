Tom Clancy’s XDefiant – Le prochain Ubisoft sera un free-to-play

Ubisoft avait donné rendez-vous à son public pour une annonce qui peut diviser les joueurs. Aujourd’hui s’est tenue une conférence pour annoncer leur tout dernier titre en phase de développement : Tom Clancy’s XDefiant. Particularité de cet épisode, il sera accessible en free-to-play.

L’utilisation du F2P peut ne pas plaire à tout le monde, en effet les micro-transactions peuvent vite venir entacher l’expérience du joueur, ce qui d’ailleurs peut amener le jeu en question à devenir un pay-to-win. L’expérience acquise peut ne pas suffire face à d’autres joueurs qui auront acheté des crédits pour être plus compétitifs face à leur adversaire (si on met de coté évidemment les achats de skins et autres articles de personnalisation).

Tom Clancy’s XDefiant est un FPS qui se jouera à 6 contre 6 dans différents modes sur lesquels nous reviendrons. Vous aurez la possibilité d’incarner un Défiant qui appartiendra à l’une des 4 factions (ou classes) de votre choix :

Les Wolves, personnages inspirés directement du jeu Ghost Recon. Ces dernier auront les capacités d’un tank, avec une santé plus élevée et ils seront équipés de boucliers.

Les Nettoyeurs, de la saga The Division se concentreront sur les classes dites d’assaut.

Les Parias viennent quant à eux du même univers que les Nettoyeurs, et ils joueront le rôle crucial de guérisseur.

Les Échelons de Splinter Cell devront cacher un maximum d’informations à leurs adversaires et ils devront également en divulguer un maximum à leurs partenaires.

Les parties seront jouables sur 10 maps (inspirées des différents jeux de tir Ubisoft) pour le moment, évidemment des ajouts seront faits par la suite au fur et à mesure des mises à jour apportées par le studio. Détail important, vous aurez la possibilité de changer de classe au moment de respawn, ce qui vous permettra non seulement de vous adapter en temps réel à la partie, mais aussi de ne pas rester coincé sur une seule et même classe durant toute la session.

Sur les parties, justement, nous n’avons que très peu d’informations sur les divers modes de jeu qui seront disponibles, si ce n’est que les classiques Deathmatch, Domination et Escort seront présents. Le jeu en est toujours au stade de développement, nous espérons d’ailleurs sincèrement pour les équipes que les conditions de travail sont revenues à la normale après tous les scandales qui ont pu secouer/secouent encore Ubisoft.

Pour pouvoir tester en avant première Tom Clancy’s XDefiant, il vous faudra vous inscrire via ce lien. Les premiers essais auront lieu à partir du 5 août mais seulement pour les joueurs PC des États-Unis ainsi que du Canada. Le dernier jeu d’Ubisoft sera disponible sur toutes plateformes confondues que ce soit PlayStation, Xbox, PC, Stadia etc… Que pensez-vous de cette nouveauté Ubisoftienne, vous apporte-t-elle ce petit frisson de la nouveauté ?