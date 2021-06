Dead Space – Un départ chez Ubisoft attise les rumeurs

Depuis ces dernières semaines, les rumeurs concernant la possibilité de retrouver Isaac Clarke dans un tout nouveau Dead Space vont bon train. Aujourd’hui, de nouveaux indices viennent s’ajouter avec l’annonce du départ d’Éric Baptizat, Game Director chez Ubisoft, pour rejoindre les équipes de Motive Studios, appartenant à Electronic Arts et à qui nous devons Star Wars Battlefront II et Star Wars: Squadrons.

Si cette nouvelle nous parvient seulement aujourd’hui, il semblerait que ce départ se soit effectué plus tôt dans l’année afin de participer aux nouveaux projets du studio. Absent de l’E3 cette année, Electronic Arts a confirmé que le studio travaillait sur un nouveau jeu de la licence Star Wars, mais également un nouveau titre pour le moment inconnu. Dès lors, rumeurs et autres fuites ont pu voir le jour concernant le retour de la licence Dead Space, relayées par de nombreux médias.

Incontournable à la fin des années 2000, la saga Dead Space aura marqué la septième génération de consoles de par sa direction artistique et son ambiance terrifiante. Cependant, selon un article de Gematsu, le titre pourrait se trouver à mi-chemin entre un reboot et un remake, utilisant de nombreux éléments de la saga originale tout en se permettant de nombreux changements afin de la remettre au goût du jour et ainsi espérer faire renaître la licence disparue depuis presque dix ans.

De plus, l’arrivée d’Éric Baptizat apporte un certain soulagement puisque ce dernier occupait les postes de Lead Game Designer sur Assassin’s Creed IV: Black Flag et Assassin’s Creed Origins puis de Game Director sur le dernier Assassin’s Creed, Valhalla. Un grand point positif puisque ces épisodes font partie des mieux notés de la saga, apportant de grandes nouveautés qui auront permis de la renouveler après de nombreux épisodes très répétitifs.

Bien que ces informations nous proviennent de nombreux sites tels que VGC et Axios, on rappelle encore une fois que ce genre de rumeurs sont à prendre avec des pincettes et il faudra patienter afin d’obtenir les réponses souhaitées. Mais rassurez-vous, l’attente ne devrait pas être très longue puisque le 22 juillet 2021 aura lieu la conférence EA Play Live dans laquelle nous en apprendrons plus sur des titres tels que Battlefield 6, et on espère vivement que le studio viendra lever nos doutes sur ces rumeurs.