Rainbow Six Extraction – Ubisoft annonce un report pour celui-là aussi

Dans la famille des jeux Ubisoft reportés car incomplets faute de temps pour le peaufiner par rapport aux prédictions initiales, nous voulons Rainbow Six Extraction. En effet, lors d’un communiqué la firme française annonçait hier que Riders Republic est reporté à cet automne, et que le jeu post-apocalyptique dans l’univers de Siege et Tom Clancy est quant à lui repoussé à 2022.

Il faut que nous soyons honnêtes, le titre avait besoin d’un report vu le contenu qu’il propose. En effet, avec la vidéo de gameplay que l’éditeur a dévoilée lors de la conférence Ubisoft Forward à l’E3 2021, la question se posait sur la durée de vie du jeu et si nous allions réussir à dépasser les trois heures de jeu sans subir un quelconque sentiment de lassitude.

De plus, Ubisoft le sous-entend lui-même, le jeu n’était pas prêt pour une sortie en septembre. “Nous saisissons l’opportunité de prendre du temps supplémentaire pour donner vie à cette vision comme elle le mérite en janvier 2022”. Ce qui prouve une fois de plus que la firme française fait une course à l’armement pour sortir le plus de jeux le plus rapidement.

Ceci dit, on espère que ce report sera bénéfique pour Rainbow Six Extraction afin d’offrir une bonne expérience coopérative dans cet univers qui séduit de nombreux joueurs depuis tant d’années. Cependant, quid de la communication autour du titre ? En effet, Ubisoft avait jusqu’à aujourd’hui commencé le marketing autour de son jeu en dévoilant, semaine après semaine, des vidéos présentant les différents agents, la dernière en date étant celle sur l’opérateur Vigil. Est-ce que ça aussi est reporté ? À moins que l’éditeur en profite pour l’étaler sur les nombreux mois précédant la sortie du titre.

Dans tous les cas le rendez-vous est désormais fixé pour janvier 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Stadia.