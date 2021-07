Rainbow Six Extraction – Ubisoft présente trois opérateurs en vidéo

Prévu pour le 16 septembre prochain, du gameplay pour Rainbow Six Extraction a été montré pendant la conférence d’Ubisoft à l’E3 2021. Cela a permis d’en apprendre plus sur le futur jeu dans l’univers de Tom Clancy, et d’entrevoir certains agents familiers que nous pourrons incarner. Dans sa phase de communication autour du titre, Ubisoft a commencé à dévoiler des petites vidéos permettant de présenter chaque opérateur.

Commençons avec notre bon vieux Sledge. Après les SAS il est devenu un membre clé du REACT, la nouvelle organisation visant à contrer le parasite qui ravage le monde. Sledge est équipé de son merveilleux fusil à pompe M590A1 qui fait des ravages et de sa masse assommant ses adversaires. Notons que nous serons dans la capacité de débloquer de nouvelles armes en jouant pour tous nos agents.

Cet opérateur sera beaucoup utilisé pour sa capacité à foncer dans le tas sans réfléchir car avec son énorme marteau, il pourra faire des trous dans les murs, et étourdir les ennemis. Idéal pour affronter de grosses bestioles aliens tout en économisant au maximum ses munitions.

Enchainons avec la polonaise Ela. De son vrai nom Elzbieta Bosak, c’est un agent redoutable pour Six. Son tempérament à désobéir aux ordres lui permet d’être totalement imprévisible, que ce soit pour ses ennemis ou pour ses alliés. Avant de rejoindre Rainbow et par la suite REACT, elle était une membre à part entière des forces spéciales polonaises, les GROM.

Elle est armée de son pistolet-mitrailleur, le Scorpion EVO 3, et de ses légendaires mines GRZMOT permettant comme dans Siege d’aveugler les Archéens. De plus, elle a une grande résistance aux effets de ses pièges, ce qui lui octroie la possibilité d’être toujours en mouvement. À noter que ses mines se rechargent au fil du temps.

Et enfin, passons à la ravissante Alibi. Après avoir passé des années au sein du G.I.S, elle décide de rejoindre REACT afin d’utiliser ses capacités en infiltration pour sauver le monde. Comme pour Ela, elle sera équipée d’un pistolet-mitrailleur, qui se nomme cette fois-ci, Mx4 Storm SMG.

En ce qui concerne son aptitude, elle est relativement similaire à ce qu’on retrouve dans Rainbow Six Siege. Alibi peut déployer un leurre holographique, qui dans Extraction, attire tous les Archéens présents dans la zone d’activation. De plus, les ennemis qui attaquent ses pièges seront directement scannés.

Il est clair qu’elle sera un agent très intéressant à jouer de part sa polyvalence à foncer dans le tas tout en rusant, grâce à son pistolet-mitrailleur pour les combats rapprochés, et ses merveilleux appâts qui lui permettront, comme à ses équipiers, de fuir le combat ou de prendre l’avantage sur les adversaires.

C’est tout pour la présentation de ces trois agents. Cependant il reste encore à Ubisoft beaucoup de personnages à présenter dont certains sont toujours inconnus au bataillon. En tout cas, nous pourrons retrouver ces trois opérateurs dans Rainbow Six Extraction qui est prévu pour le 16 octobre 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia et PC.