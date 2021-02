Rainbow Six Quarantine change de nom pour éviter la crise

La semaine dernière, Ubisoft nous présentait son dernier bilan financier, l’occasion pour le studio de nous rassurer quant au maintien de la sortie de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine avant la fin du mois de septembre 2021. Toutefois, de nombreuses questions sont restées en suspens concernant ce dernier titre, notamment sur la forte probabilité d’un changement de nom.

Yves Guillemot, PDG du studio, avait alors répondu qu’un tel changement pouvait être envisagé. Et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi, Ubisoft souhaite tout bonnement éviter un écho à la crise sanitaire mondiale toujours d’actualité. Cependant, une nouvelle rumeur vient de voir le jour et il semblerait que le nouveau nom du prochain Rainbow Six ait déjà fuité.

L’information nous vient du site MP1st ayant trouvé différentes informations sur Orbis Patches, recensant les différentes mises à jour déployées sur le PlayStation Network, dont un Patch 01.01 pour Rainbow Six Quarantine, avec la mention “Initial launch patch”.

Différents visuels auraient également été dévoilés : un fond d’écran, une icône de sauvegarde pour la version PS4 et le paramétrage de la PS Vita pour le Remote Play. Ces derniers nous présentent l’agent Ela, un fond jaune et le nouveau nom : Rainbow Six Parasite. Un titre faisant cette fois-ci écho aux parasites extraterrestres auxquels l’équipe Rainbow devra faire face.

Présenté comme un mode limité de Rainbow Six Siege dans l’opération Chimera, le mode de jeu Outbreak a été très bien accueilli par les joueurs, c’est pourquoi Ubisoft avait annoncé à l’E3 2019 vouloir développer un standalone axé cette fois-ci sur la coopération et le PVE.

Une escouade de trois agents devra s’unir pour survivre aux différentes vagues d’ennemis aliens. Si on pourrait le comparer au mode zombie de la licence Call of Duty, Rainbow Six Quarantine (Parasite ?) se veut plus exigeant et nous proposera de nombreux points de gameplay similaires à Rainbow Six Siege.

Bien entendu, toutes ces nouvelles informations sont à prendre avec des pincettes. Bien qu’il y ait de grandes chances que le nom du jeu ait bel et bien changé, il faut garder à l’esprit que cette rumeur n’a pas encore été confirmée par Ubisoft. La réponse du studio ne devrait pas tarder à arriver dans les prochains jours.

Rainbow Six Quarantine (ou Parasite) est ainsi attendu avant la fin du mois de septembre 2021 sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC. On vous laisse redécouvrir le trailer d’annonce dévoilé à l’E3 2019 pour patienter en attendant l’officialisation du changement de nom du prochain titre issu de la licence Tom Clancy’s.