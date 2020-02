Rainbow Six Siege – Deux nouveaux opérateurs pour une mission inédite

Rainbow Six Siege nous en dit plus sur l’opération Void Edge.

Sorti depuis bientôt cinq ans, Rainbow Six Siege continue de nous proposer une multitude d’opérations à parcourir seul ou entre amis. Il est vrai que le jeu d’Ubisoft n’a pas son pareil avec son gameplay impliquant autant une bonne cohésion d’équipe que de compétences de la part du joueur. Et alors que le Rainbow Six Invitational 2020 se déroule ce week-end, et les développeurs ont décidé de nous en dire plus sur l’opération Void Edge et sur les deux prochains personnages du jeu.

Cette nouvelle opération sera l’occasion de voir apparaître deux nouveaux opérateurs tout en muscles et en finesse, Oryx et Iana. Originaire de Jordanie, Oryx est un soldat surentraîné aux capacités hors norme, ce qui le dispense d’utiliser des gadgets lors de ses missions. Néanmoins, il ne faut pas le prendre à la légère, car grâce à son « Sprint Remah », Oryx court bien plus vite que tous les autres agents et est aussi capable de détruire des barricades ou des murs qui ne seraient pas renforcés. Enfin concernant les affrontements physiques, cet agent n’aura aucun mal à mettre à terre ses adversaires, même si ces derniers se protègent avec un bouclier. En clair, voilà un allié fort imposant.

Iana n’est pas en reste non plus, malgré sa carrure moins imposante. Cette agent du Pays-Bas a les moyens d’imposer son rythme à ses adversaires. Grâce à son réplicateur Gemini, Iana peut créer un hologramme quasi parfait d’elle-même à quelques détails près. En effet, bien que l’hologramme lui ressemble en tout point, il ne peut pas effectuer certaines actions comme monter aux échelles ou prendre une tyrolienne. Ce gadget n’est bien entendu pas offensive, puisqu’il ne peut infliger aucun dégât et se détruira au moindre choc. Toutefois, il fera une parfaite diversion le temps de prendre vos adversaire à revers.

Par la même occasion, on apprend que la map Oregon va aussi avoir droit à une refonte afin de la rendre plus agréable. Outre une carte entièrement repensée, cette dernière sera aussi agrandie à plusieurs endroits pour faciliter les combats, comme les sous-sol ou encore la tour. L’opération Void Edge de Rainbow Six Siege sera disponible dès demain sur PC.