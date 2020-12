Rainbow Six Siege – Une fête d’anniversaire virtuelle

Nous avons assisté ces dernières années à l’importante médiatisation de la scène e-sport via les différentes plateformes de streaming vidéoludiques. De plus en plus de jeux multijoueurs ont droit désormais à leurs propres ligues professionnelles afin de remporter d’importantes sommes et de montrer leur talent au monde entier. Parmi ceux-ci, on retrouve Rainbow Six Siege, le FPS tactique d’Ubisoft qui continue, cinq ans après sa sortie, d’attirer de nouveaux joueurs et reçoit régulièrement du nouveau contenu et des modifications.

C’est pourquoi Ubisoft France souhaite récompenser la loyauté de ses fans en organisant ce week-end un live exceptionnel appelé Projet Quintus, à l’occasion du cinquième anniversaire de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, en compagnie de plusieurs personnalités concernées par le jeu. Si vous souhaitez revivre les événements clés de R6, l’event semble être fait pour vous et devrait vous réserver quelques bonnes surprises, à commencer par un plateau décoré à l’image d’une carte appréciée par beaucoup de joueuses et de joueurs.

L’événement sera présenté par Adyboo, que l’on retrouve derrière l’émission R6 Le Mag et également comme caster de l’Overwatch League, mais aussi par Kitty, streameuse chevronnée sur le jeu. Ils seront accompagnés de Scok, le caster officiel des compétions françaises, et différents invités comme des joueurs professionnels. Jean-Baptiste Hallé, le Game Director de Rainbow Six Siege, sera également de la partie pour évoquer les événements marquants qui ont contribué au succès du jeu. Un showmatch sera également disponible avant la soirée sur la chaîne Twitch de Solary.

Des récompenses seront également à prévoir pour les viewers présents lors de ce live prévu ce samedi 12 décembre à partir de 19h. Pour le moment, aucune information supplémentaire n’est dévoilée, mais nous avons hâte de découvrir toutes ces surprises en live sur les chaînes Twitch ou YouTube du jeu. En attendant, on vous laisse avec le trailer de la saison 4, Opération Neon Dawn marqué par l’ajout du nouvel agent Aruni.