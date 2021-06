[E3 2021] Rainbow Six Extraction – Du gameplay à gogo et une date de sortie !

Annoncé il y a 2 ans, Rainbow Six Quarantine a depuis beaucoup évolué en passant même par un petit changement de nom pour devenir Extraction. Au commencement il n’était d’ailleurs qu’un simple mode de jeu de la saison 1 de l’année 3 de Rainbow Six Siege et fort d’un gros succès auprès de la communauté de joueurs, il est devenu un titre à part entière, soit un vrai stand alone, il est devenu Rainbow Six Extraction.

Depuis son annonce de l’eau a coulé sous les ponts et si on a eu le droit à quelques minces informations distillées ici et là, on attendait tout de même des nouvelles concrètes de ce Rainbow Six Extraction lors de la conférence Ubisoft Forward du pseudo E3 2021 que l’on vit actuellement, surtout que sa présence a été teasée il y a quelques jours. Et autant dire que le jeu a bien été au rendez-vous et avec pour la première fois une bonne grosse dose de gameplay commentée en prime.

Pour la petite histoire, Rainbow Six Extraction nous plonge donc dans un monde post apocalyptique dans lequel un parasite alien a pris contrôle de la planète et annihiler une bonne partie de l’humanité. Pour affronter cette redoutable et mortelle menace, les agents du Six n’auront d’autres choix que de faire équipe et utiliser tous les moyens mis à leurs dispositions pour survivre.

Possibilité nous a donc été offerte de pouvoir contempler une grosse session de gameplay bien grasse et totalement grisante qui nous en a appris pas mal sur ce qu’offrira Rainbow Six Extraction. On reste donc sur la même base que ce que nous avons pu avoir par le passé, puisqu’il s’agit là d’un jeu coopératif jouable jusqu’à 3 joueurs dans lequel chacun incarnera un agent. Le roster est assez complet et on retrouve des visages familiers tels que Ela, Vigil, Sledge, ou encore Lion.

Dans la séquence qu’il nous a été donné de voir, on suit une escouade de 3 agents qui partent en mission en territoire alien afin d’enquêter sur d’étranges anomalies au centre de recherches Orpheus en Alaska. Pour ce faire, il faut que l’escouade pénètre dans le complexe et place des traqueurs auto sur les nids en sommeil (dans un premier temps tout du moins) pour continuer à s’enfoncer encore et toujours plus dans le complexe découpé en 3 zones, chacune d’elle étant de plus en plus difficile.

Deux choses très intéressantes nous ont sauté aux yeux dans le gameplay que l’on a pu découvrir. La première est que les développeurs semblent avoir réussi à réellement bien adapté le gameplay du Rainbow Six original avec ce que propose extraction, ainsi les joueurs ne seront pas dépaysés et retrouveront tout un attirail d’armes et de gadgets qu’ils connaissent bien et ont l’habitude d’utiliser, même si quelques petits inédits font leur entrée.

La seconde est le bestiaire. Varié, agressif et visuellement satisfaisant, il promet des joutes armées intenses et jouissives durant lesquelles la coopération et la coordination des joueurs seront primordiales. Il faudra user des divers atouts uniques de chaque agent pour s’en sortir et surtout savoir réagir au quart de tour quand nécessaire ou temporiser et se la jouer discret à d’autres moments. La furtivité nous est d’ailleurs présentée comme l’approche la plus cohérente lors de nos incursions.

Mais attention, le moment arrivera forcément où l’on affronte quoi qu’il arrive des hordes d’ennemis, les Archéens, comme il se nomme, se rueront alors sur vous avec comme seul but de vous tuer. Il faut alors prendre en considération différents facteurs, à savoir quel type d’alien nous fait face et combien ils sont, pour ainsi établir la meilleure stratégie d’attaque et répondre au feu par le feu.

Si un agent est décédé ou ici porté disparu, il sera toujours possible de tenter d’aller le secourir par la suite dans un point d’extraction prédéfini, une mécanique qui n’est pas sans rappeler un autre jeu. Oui, Rainbow Six Extration entretient, comme quasiment tous les jeux du genre, quelques similitudes avec un certain Left 4 Dead. On y retrouve alors par exemple des zones de repos, ici sous forme de sas blindés, permettant de se refaire une santé, de souffler un peu et de glaner quelques nouveaux équipements au passage.

Voilà donc ce qui nous attend dans Rainbow Six Extraction, des incursions en territoire alien et des objectifs à remplir, le tout avec le gameplay plébiscité du jeu d’Ubisoft. Et s’il n’est pas sans rappeler la licence susnommée de Valve, il reste tout de même assez unique sur sa forme comme sur son fond et pourrait bien être la bonne surprise de la rentrée.

Par ailleurs, deux éditions seront disponibles à l’achat. La première dite standard offrira uniquement le jeu, alors que la seconde appelée Deluxe comprendra en plus différents packs d’équipements visibles sur l’illustration ci-dessous. De même que toute précommande, et ce peu importe l’édition, permettront aux joueurs d’obtenir le pack déclin orbital pour Finka et Lion. Alors que les joueurs de Siege et de Rainbow Six Extraction recevront le pack cosmétique United Front pour les deux jeux, et débloqueront les 18 agents du second dans le premier.

Enfin, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction a aussi profité de la conférence Ubisoft Foward pour annoncer sa date de sortie. Il sera donc disponible le 16 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Google Stadia, ainsi que sur consoles ancienne génération. Et pour conclure en beauté, sachez qu’il a été confirmé que le titre permettra d’utiliser l’option crosssave et sera aussi jouable en crossplay, idéal pour jouer avec ses potes peu importe votre et leurs supports de jeu, elle est pas belle la vie ?