Naughty Dog travaille sur un jeu multijoueur standalone et ambitieux !

Avant la sortie du jeu ayant battu tous les records de prix, Naughty Dog annonçait que les équipes travaillaient sur un mode multijoueur pour The Last of Us Part II. Cependant, en septembre 2019 le studio déclare sur les réseaux sociaux, que le multijoueur sera séparé du jeu principal car trop ambitieux. Depuis ce jour, nous sommes sans nouvelles de ce fameux mode nommé “Faction”.

Il y a bien eu quelques petits teasing du côté de Neil Druckmann (co-président de Naughty Dog) sur Twitter, et quelques leaks à droite à gauche, mais rien de fondamentalement concret, enfin jusqu’à aujourd’hui. En effet, par le biais des offres d’emplois du studio, nous apprenons que ces derniers travaillent bel et bien sur un jeu multijoueur.

Ces offres d’emplois sont trouvables directement sur le site de Naughty Dog dans l’onglet carrière. Comme quoi ce n’est pas si discret que ça. On trouve de nombreuses offres concernant différents postes en lien avec un jeu multijoueur. Par exemple, les Dogs recherchent un concepteur d’économie pour assurer une longévité robuste, et un scénariste pour apporter ce que la marque fait de mieux, une histoire ambitieuse pour leur fameux jeu multijoueur. Dans toutes ces offres d’emplois on retrouve toujours le même paragraphe, soulignant un jeu multijoueur standalone et ambitieux, ayant pour but de durer de longues années (traduction libre) :

Embarquez pour la toute nouvelle aventure de Naughty Dog – le premier jeu multijoueur autonome du studio ! C’est une occasion rare d’avoir un impact dans votre discipline et de créer une expérience unique qui sera appréciée et partagée par une communauté mondiale de joueurs passionnés. Inscrivez-vous maintenant et soyez un membre à part entière dans la création d’un jeu incroyable dont l’impact durera des années dans le futur.

En réunissant toutes les informations données ou non par Naughty Dog depuis septembre 2019, on peut hypothétiser sur le fait que les équipes travaillent bel et bien sur un mode multijoueur standalone pour The Last of Us Part II, ayant pour but d’être aussi ambitieux que leurs anciennes productions, grâce notamment à un scénario bien écrit comme le fait si bien le studio. Mais la question est toujours la même depuis 2019, quand est-ce que ce projet sera dévoilé officiellement ?