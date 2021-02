Rainbow Six Siege – Crimson Heist ouvre la brèche sur l’année 2021

La première saison de la sixième année de Rainbow Six Siege sera bientôt disponible et Ubisoft nous en apprend un peu plus sur les nouveautés et changements apportés au FPS tactique d’Ubisoft. Avec un nouvel agent, une nouvelle arme secondaire et une refonte de map, la saison Crimson Heist nous promet de grandes modifications dans le gameplay.

Comme d’habitude, l’arrivée de cette première saison de l’année 2021 est accompagnée d’un nouvel agent. Sous le nom de code Flores, l’argentin Santiago Lucero fera donc son entrée dans le roster des assaillants et apportera de nouvelles mécaniques de gameplay avec son gadget : le RCE-Ratero 101.

Ce dernier prendra la forme d’un drone explosif, se déplaçant uniquement en ligne droite et impossible à stopper. Son explosion sera déclenchée à distance ou à la fin du compte à rebours, permettant ainsi d’infliger des dégâts aux autres gadgets, murs ou agents. De plus il ne sera plus possible de détruire ce gadget une fois la détonation enclenchée, ainsi la prudence sera de mise.

Flores sera particulièrement utile pour agir depuis la backline, ouvrir des brèches ou encore durant la capture d’une zone. Ubisoft nous informe également de l’équipement de ce nouvel agent :

Arme principale : AR33 (fusil d’assaut) ou SR-25 (fusil de tir)

Arme secondaire : GSH-18 (pistolet)

Grenade d’étourdissement (flash) ou Claymore

La nouvelle arme secondaire disponible dès le début de la saison Crimson Heat est pour le moins inhabituelle. En effet la Gonne-6 ne dispose que d’une seule munition, permettant de détruire pièges et autres gadgets dans un rayon d’effet. On imagine que cette nouvelle arme sera particulièrement utile en dernier recours et il n’est pas impossible de la voir apparaître dans les compositions à haut niveau.

En plus de toutes ces grandes nouveautés, la map Border (Frontière en français) sera retravaillée avec notamment la suppression des perturbations sonores comme les bruits d’hélico et les voix dans les hauts parleurs. De plus, le deuxième étage de la carte sera bien différent de celui que nous connaissons.

Rainbow Six Siege semble avoir encore plusieurs années devant lui et la roadmap présentée par Ubisoft nous montre un bref aperçu des différentes saisons pour l’année en cours. Le studio souhaite également renforcer sa croisade contre les tricheurs et les joueurs toxiques avec l’ajout d’un mode Streamer permettant de masquer les pseudos.

De nombreux skins sont également à prévoir avec notamment l’arrivée de nouveaux crossover pour Rainbow Six Siege. Tout d’abord, la développeuse Ikumi Nakamura, ayant travaillé sur des titres comme Okami, Bayonetta ou encore The Evil Within 1 et 2, prépare une ligne de skins disponible dès le 2 mars 2021.

L’agent Zofia aura droit quant à elle à un skin Elite en crossover avec la franchise Resident Evil, la transformant en la célèbre Jill Valentine. D’autres skins seront disponibles plus tard dans l’année, toujours en collaboration avec la franchise de Capcom ainsi qu’un crossover (inattendu) avec la série Rick & Morty.

Ubisoft cherche également à attirer de nouveaux joueurs, c’est pourquoi le rôle de celles et ceux ayant péri sera renforcé puisqu’ils pourront désormais contrôler certains gadgets en plus des caméras, afin de continuer à aider leurs partenaires encore au combat. De bonnes nouvelles en perspective après la longue semaine passée à suivre les rumeurs concernant le changement de nom de Rainbow Six Quarantine.

Nous ne pouvons que vous conseiller de vous essayer au FPS tactique d’Ubisoft qui se veut très exigeant et plaçant l’accent sur la coopération et le travail d’équipe. La saison Crimson Heist de Rainbow Six Siege débutera le 16 mars 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.