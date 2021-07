Rainbow Six Extraction – L’opérateur Lion se présente en vidéo

Il y a quelques jours, Ubisoft nous présentait trois nouveaux opérateurs pour Rainbow Six Extraction. Vous savez ce qu’on dit, jamais trois sans quatre (si, on dit ça !), et aujourd’hui, l’entreprise française nous dévoile un quatrième agent du nom de Lion. Les joueurs et joueuses de Rainbow Six Siege connaissent déjà ce fameux Lion qui, nous vous rassurons, ne sort pas de la savane. En effet, il est arrivé dans Siege à la saison une de l’année trois avec tout un arsenal puissant. Tellement redoutable qu’il finira par ne plus être joué, à force de recevoir de nombreuses mises à jour réduisant drastiquement son utilité.

Dans Extraction, Lion est équipé de son fusil d’assaut V308 que nous retrouvons dans R6, et de sa capacité qui permet de détecter tous les ennemis en mouvement pendant une courte période. Il devrait potentiellement être choisi en tant qu’opérateur de soutien grâce à son aptitude qui permet de voir les Archéens à travers les murs.

À savoir que, comme pour tous les autres personnages nous serons amenés à obtenir de nouvelles armes à mesure de notre progression. Cela pourra sûrement aider le jeu à casser une certaine redondance. Cependant, reste à savoir comment Ubisoft a pensé le déblocage de ces derniers. En espérant que nous ne devrons pas refaire en boucle les mêmes missions dans le but de farmer des ressources.

En tout cas, Rainbow Six Extraction arrive très bientôt, à savoir le 16 septembre 2021 sur PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Stadia. Et concernant les personnages, il en reste encore beaucoup à présenter dont certains qui sont toujours inconnus des services français. Même si on se doute qu’ils viendront tout droit de la poule aux œufs d’or d’Ubisoft, qui est ce bon vieux Rainbow Six Siege.