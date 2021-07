Riders Republic fera des vagues… à l’automne finalement

C’est un avis qui ne concerne que nous mais les promesses d’aventures et de sports extrêmes qu’offrent le dernier projet d’Ubisoft Annecy ne trouvent pas vraiment de prises chez nous. Loin de nous de juger les amateurs de glisse, d’autant que ça a l’air bien fun mais, à titre personnel, on fait aussi tâche sur une planche (quelle qu’elle soit) qu’un gobelet de coca sur la table d’un restaurant gastronomique… (remarque… c’est peut-être juste moi… ou notre bon City). Enfin, si nous on a du mal à être chaud, ce n’est pas forcément votre cas et vous attendiez peut-être avec impatience le 2 septembre, date de sortie de Riders Republic. Si c’est le cas, Ubisoft a de mauvaises nouvelles pour vous.

Effectivement, il faut croire que la pente est plus raide que prévue pour les équipes d’Ubisoft qui, juste après avoir annoncé le report du dernier épisode de Rainbow Six (Extraction, passé de septembre à janvier 2022) doivent faire de même avec Riders Republic. Les joueurs excités à l’idée de s’essayer à tous les sports de glisse terrestres possibles devront finalement attendre le 28 octobre avant de pouvoir prendre part aux différentes compétitions ou arpenter des parcs parmi les plus célèbres qu’on peut trouver en Amérique du Nord.

Un petit mot pour justifier ce report ? Bof, Ubisoft est resté vague, surfant sur la formule de circonstances “proposer le meilleur jeu possible”. Autant se rendre à l’évidence, c’est probablement le meilleur choix qu’il pouvait faire pour son jeu-service. En effet, en jouant la montre, non seulement le titre se garantit un peu plus de temps pour le débogage et le peaufinage (deux aspects que les joueurs s’amusent à fusiller à chaque sortie) mais il s’assure aussi un meilleur lancement, un point crucial pour la politique d’Ubisoft qui semble miser sur les jeux-services à l’avenir.

Allez, on ne va pas se quitter sur cette mauvaise nouvelle : Ubisoft promet à ceux qui sont impatients une nouvelle période de bêta-testing pour bientôt. Cette dernière étant fermée, nous vous recommandons de vous y préinscrire en cliquant sur le lien dans les sources. Si vous manquez le coche, il ne vous restera plus qu’à attendre le 28 octobre. Vous le trouverez sur consoles Sony, Xbox, Google Stadia et PC (via Steam et sur Epic Game Store). Et si vous voulez qu’on vous rafraichisse la mémoire sur Riders Republic, on ne peut que vous inviter à lancer la vidéo ci-dessous, sa dernière bande-annonce.