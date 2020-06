Rayman Redemption – Un fan ressuscite le premier volet

Un héros cocorico

Au début des années 90, toutes les cours de récré de France et de Navarre étaient animées d’un même furieux débat. À savoir, qui de Mario ou de Sonic était LA mascotte de jeu vidéo ultime ?

Or, l’arrivée en 1995 d’un blondinet dépourvu de bras et de jambes allait redistribuer les cartes. Son nom est Rayman et il est le personnage principal du jeu éponyme. Ce dernier étant un véritable succès, il apporta une immense réputation au studio français Ubisoft et à son créateur Michel Ancel. Quant à son protagoniste, Rayman, il endossa rapidement la cape de héros français du jeu vidéo. De quoi concurrencer le plombier moustachu et le hérisson en baskets, non ?

Après ce démarrage en trombe, la saga Rayman connaîtra des hauts et des bas. Si Rayman 2 et Rayman 3 Hoodlums Havoc font toujours office de classiques du jeu d’action aventure 3D du début des années 2000, le ciel commencera à s’assombrir en 2006 avec Rayman contre les lapins crétins. Puis notre héros à la mèche vaillante se verra petit à petit voler la vedette par les amateurs de carottes siphonnées du bocal. Enfin, il fera son grand retour avec Rayman Origins en 2011, renouant avec le premier opus et son style jeu de plateforme action en side-scrolling. Formule perfectionnée deux en plus tard avec la sortie de l’incroyable Rayman Legends.

Hélas, malgré cette influence du premier volet, celui-ci semble tomber peu à peu dans l’oubli. Mais c’était sans compter un fan à la passion débordante. En effet, un développeur finlandais répondant au pseudonyme Ryennami a entrepris de réaliser un “remake” de la première aventure de Rayman. Ainsi, après trois ans de travail, il nous dévoile son Rayman Redemption.

Le jeu reprend globalement toutes les bases du titre original. Que ce soit en termes de graphismes, d’histoire ou de gameplay. Si proche qu’il serait difficile de le qualifier de remake voire même de remastered. Pourtant, son créateur le présente comme une”réinterprétation du jeu Rayman original sorti en 1995“. Alors, qu’a-t-il à offrir, ce Rayman Redemption ?

Eh bien, du contenu, bien plus de contenu. De nouveaux mondes, de nouveaux niveaux avec de nouvelles compétences et tenues pour Rayman. Mais également des mini-jeux et de nombreux collectibles. Le tout en conservant les graphismes d’époque, pour que les éléments ajoutés et ceux du jeu de base se mélangent parfaitement. Ceci donnant au final l’impression de se retrouver plus devant une definitive edtion du jeu plutôt que devant un remake.

Rayman Redemption est évidemment gratuit et disponible sur Gamejolt. Par contre, l’on se demande forcément quelle sera la réponse d’Ubisoft sur le sujet. Le jeu est disponible depuis le 19 juin et toujours aucune réaction de la firme n’est à déclarer. Mais il serait dommage de punir une initiative poussée seulement par la passion. Le gars a même créé une véritable boîte pour le jeu ! Il existe d’ailleurs un trailer de lancement du jeu que voici.