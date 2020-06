Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Un premier trailer déjanté

Le rendez-vous était pris. Et même si la surprise n’était pas de mise à cause de sa fuite quelques jours plus tôt, Crash Bandicoot 4: It’s About Time surprend avec son premier trailer pour le moins prometteur. Tous les ingrédients qui ont fait le succès de la saga culte semble réunis, en ajoutant à la recette une pointe de nouveautés bienvenues, histoire de ne pas sombrer dans la pâle copie. Mais avant de détailler davantage le quatrième épisode canonique de notre marsupial déjanté, place aux images :

Crash Bandicoot 4: It’s About Time fait suite au troisième opus. Le maléfique trio, Neo Cortex, le Dr N. Tropy et Uka Uka, a réussi à s’évader de leur prison intergalactique en créant un trou béant dans le continuum espace-temps. Ces derniers sont bien décidés à prendre leur revanche.

Pour l’occasion, Toys for Bob, développeur du jeu, a légèrement modifié l’aspect visuel de Crash pour une apparence plus loufoque et cartoon. Notre héros ne sera pas seul dans cette aventure et pourra compter sur sa soeur Coco et son compagnon de toujours Aku Aku.

Côté gameplay, de nouvelles mécaniques seront apportées par l’intermédiaire de quatre Masques Quantiques. Chaque masque donnera un pouvoir spécifique. Deux sont déjà révélés : le Masque de la Gravité permettant de défier les durs lois de la gravité, et le Masque du Temps permettant de le ralentir pour éviter bien des dangers mortels. Mais notre personnage aura d’autres actions inédites comme courir sur les murs, grinder sur des rails et se balancer de corde en corde.

Paul Yan, Co-Studio Head chez Toys for Bob déclare à ce sujet :

“Crash Bandicoot 4: It’s About Time marche dans les pas du gameplay exigeant dont nous sommes tous tombés amoureux dans les années 90. Cette nouvelle aventure épique permet d’appréhender l’espace et le temps, introduisant de nouvelles façons de jouer aux jeux de plateforme que les fans de longue date comme les nouveaux arrivés apprécieront à maîtriser avec délectation. Préparez-vous à avoir le coup de foudre pour ces des marsupiaux mutants encore et encore !”

Crash Bandicoot 4: It’s About Time est prévu sur Xbox One et PlayStation 4. Et bonne nouvelle, nous disposons également de sa date de sortie, ça sera pour le 02 octobre 2020.