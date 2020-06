Crash Bandicoot 4: It’s About Time – L’annonce officielle aujourd’hui !

Suite à une fuite, Activision a annoncé que la révélation officielle de Crash Bandicoot 4: It’s About Time aura lieu aujourd’hui, le 22 juin, à 17h. Le tweet d’annonce était accompagné d’une bande-annonce qui rappelle le marketing à la fois complètement loufoque et carrément effrayant du jeu original de 1996.

🌀😮🌀 Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time reveal. Official reveal > leaks, promise 😉 pic.twitter.com/chSNyILcpn — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020

Nous pourrions spéculer sur l’histoire et les sujets abordés dans ce Crash Bandicoot 4, mais le titre du jeu “It’s about time” nous en dit déjà bien long. Bien sûr, il est également temps que Crash fasse un véritable retour en force, surtout après la réaction enthousiaste à la compilation Crash Bandicoot N.Sane Trilogy et au remastered de Crash Team Racing Nitro Fueled.

Crash Bandicoot 4 est développé par Toys for Bob, l’un des co-développeurs de N.Sane Trilogy, de la trilogie Spyro Reignited et de nombreux jeux Skylanders. Ils savent vraiment y faire lorsqu’il s’agit de remettre au goût du jour d’anciens jeux de plateforme afin que les joueurs de la première heure retrouvent les même sensations. Cette suite pourrait peut-être renouveler le gameplay de la série, mais nous ne serions pas contre le fait d’avoir un nouveau jeu de platforming dans un couloir, ce qui a fait le succès de la série.

Geoff Keighley animera le reveal de Crash Bandicoot 4, aux côtés de Crash lui-même, sous la bannière du Summer Game Fest, alors restez à l’écoute pour toutes les informations.