Crash Bandicoot – King/Activision crachent un bandicoot nouveau ?

Crash Bandicoot n’a apparemment pas fini de courir. Mangez des pommes, comme disait Jacquot…

Pour le petit briefing culturel en préambule façon National Geographic, un péramélidé, ou bandicoot, est ce que vous voyez ci-dessous, bestiole qui a servi, comme bien d’autres, aux développeurs pour créer une icône anthropomorphique (donc animale, mais aux apparences humaines, et baptisée en l’occurrence Crash Bandicoot), au même titre que le hérisson, le coyote ou encore le diable de Tasmanie pour n’en citer que quelques uns.

Allez, baste des leçons de sciences de la vie et de la terre. Revenons-en à nos bons vieux jeux vidéo, dont Crash Bandicoot représente, dans l’écosystème de beaucoup de joueurs, une figure de proue. Longtemps tombé plus ou moins en désuétude, le marsupial orange un peu déjanté avait su refaire parler de lui ces derniers mois, avec une compil’ remaster des trois premiers épisodes appelée N. Sane Trilogy, notamment, ou encore avec un autre remaster, du jeu de karting Crash Team Racing, estampillé Nitro-Fueled pour les bienfaits de sa réédition.

C’est donc fort de cette reconnaissance ressuscitée que l’ancienne mascotte, plus ou moins, de PlayStation ferait paraît-il prochainement son retour, si l’on en croit des petits malins ayant déniché l’information sur Twitter. Seulement, les fragiles allergiques au gaming mobile risquent de déchanter s’ils attendaient un nouveau Crash sur leur TV ou leur écran de PC : la prochaine itération des aventures du ragondin australien se fera apparemment sur mobile. En voici même quelques images.

Selon les premières informations officieuses concernant ce Crash Bandicoot Mobile, comme on se permettra de l’appeler avant de connaître son titre officiel, le jeu serait le fruit d’un partenariat entre Activision, que l’on ne présente plus et qui n’est pas un nouveau venu dans l’édition des jeux dédiés à Crash, et King, le rouleau compresseur à qui l’on doit le fameux Candy Crush, et qui a été racheté par le studio précédemment cité.

Concernant le gameplay, on s’orienterait vers un postulat d’endless-runner, un style vidéoludique très populaire sur mobile du fait de sa jouabilité simple parfaitement adaptée au tactile ; on pensera, pour n’évoquer que les plus connus, à Temple Run ou Subway Surfer. Un genre pas passionnant bien qu’addictif (les jeux endless ayant la particularité de ne pas avoir de fin comme leur nom l’indique, une frustration certaine s’installe pour les amateurs de titres avec un schéma classique de début, déroulement et fin). Ceci dit, ce type de gameplay pourrait très bien convenir à un nouveau Crash Bandicoot, car il n’est finalement pas tellement éloigné de ce que proposaient les premiers opus de l’IP.

Comme vous le voyez sur l’image ci-dessus, un aspect gestion de base serait implémenté, ce dont on peut redouter l’intérêt dans une licence généralement axée très action/plateforme, mais attendons de l’avoir entre les mains pour juger. Crash Bandicoot Mobile ne possède actuellement aucune officialisation, ni date de sortie ; tout juste peut-on supposer que les plateformes iOS et Android seront concernées si le projet venait à devenir concret. Pareil, aucune idée du système monétaire (free-to-play ou premium ?). Affaire à suivre…