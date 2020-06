Crash Bandicoot 4: It’s About Time dévoilé avant son annonce officielle

Chaque période d’annonces et de conférences induit son lot de fuites. Et même si cette année 2020 se veut particulière quant à son organisation, on n’échappe pas à quelques révélations avant leur annonce officielle. Aujourd’hui, c’est Crash Bandicoot 4: It’s About Time qui se montre avant son heure.

L’origine de cette fuite ? Le site de classification des jeux numériques de Taïwan qui a diffusé un premier visuel riche en informations :

Des jaquettes, cool, mais que peut-on apprendre réellement de ces images ? Déjà, il s’agit du quatrième épisode qui fait suite à Crash Bandicoot 3: Warped sorti en 1999. On rappelle que les trois premiers épisodes de la saga ont vécu une seconde jeunesse avec Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy au succès incroyable (plus de 10 millions de copies vendues).

Par ce chiffre “4”, Activision met de côté l’ensemble des épisodes développés par les studios Traveller’s Tales et Radical Entertainment, au succès et à la qualité discutables, épisodes responsables de la disparition du marsupial de nos écrans.

Derrière cet épisode, Toys for Bob, devenu maître des éditions remastered avec à sa charge Spyro Reignited Trilogy, le studio a également accompagné Vicarious Visions dans le développement de Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy.

À côté des jaquettes, quelques lignes de texte expliquant de manière synthétique l’histoire. Profitant de son île déserte, Crash se la coule douce. Un jour, notre iconique héros explore une grotte dans laquelle il découvre un mystérieux masque. Il s’agit du funeste Lani-Loli, qui est en réalité l’un des masques quantiques et aux intentions peu louables. S’en suite alors, une aventure à travers différentes époques et dimensions. Il s’agit toujours de Crash Bandicoot, pas de Ratchet & Clank hein !

Crash Bandicoot 4: It’s About Time devrait être présenté en bonne et due forme durant le Summer Games Festival prévu le lundi 22 juin à 17h00. On sait déjà que le jeu est prévu sur PlayStation 4 et Xbox One. Après un Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Crash Team Racing Nitro-Fueled de haute volée, espérons que cet épisode inédit tienne la distance.